Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 90

Stijn Stijnen heeft voor opschudding gezorgd bij Patro Eisden. De trainer denkt openlijk na over een toekomst als sportief directeur en sluit niet uit dat zijn rol op termijn verandert.

Negen jaar als trainer

De toekomst van Stijn Stijnen bij Patro Eisden lijkt plots een stuk minder vanzelfsprekend. De Maasmechelse club kende een moeilijke competitiestart met amper drie punten uit de eerste zes wedstrijden. Hoewel Patro inmiddels opnieuw heeft gewonnen in de beker, zet de tegenvallende start de coach aan het denken.

In TVL Sportcafé maakte Stijnen duidelijk dat hij vooral naar het grotere plaatje kijkt. “Crisis? Daar doen we niet aan mee. Maar je moet natuurlijk wel nadenken over hoe zo’n club moet evolueren”, vertelde hij.

Stijnen is inmiddels aan zijn negende jaar als trainer bezig. Dat lange traject doet hem nadenken over de volgende stap in zijn loopbaan en vooral over de manier waarop Patro verder kan groeien.

Stijnen denkt aan andere rol

Een opvallende vraag in de studio zorgde vervolgens voor een opmerkelijk antwoord. Stijnen werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat hij zijn trainersrol uiteindelijk zou inruilen voor die van sportief directeur. “Ja, eigenlijk wel, ja”, antwoordde hij.

Daarmee bevestigde de Patro-coach dat een dergelijke functiewijziging voor hem geen ondenkbaar scenario is. Tegelijk betekent dat niet dat er momenteel al een beslissing is genomen.

Dubbele pet kan verdwijnen

Stijnen combineert vandaag eigenlijk al verschillende verantwoordelijkheden binnen Patro Eisden. Zelf omschrijft hij zijn huidige situatie als een combinatie van trainer en sportief directeur. “Op een bepaalde dag zal die wissel toch gebeuren”, stelde hij.

Samen met CEO Wouter Corstjens en voorzitter Coley Parry bekijkt hij hoe de club verder moet evolueren. Volgens Stijnen kan een overstap op langere termijn logisch worden als blijkt dat Patro daardoor sterker wordt.

Nog geen beslissing over vertrek

Een onmiddellijk afscheid als trainer is volgens Stijnen allerminst beslist. Hij benadrukte dat er momenteel geen concrete beslissing op tafel ligt en dat verschillende scenario’s worden bekeken.

Toch liet hij de deur nadrukkelijk open. Als hij uiteindelijk als sportief directeur aan de slag gaat, wil hij een trainer met ervaring en persoonlijkheid aantrekken.

Daarmee heeft Stijnen een opvallende toekomstpiste blootgelegd. Of die sneller werkelijkheid wordt dan verwacht, blijft voorlopig onduidelijk. De komende resultaten én de gesprekken binnen de club kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Stijn Stijnen: van Club Brugge-doelman tot boegbeeld van Patro Eisden

Stijn Stijnen werd op 7 april 1981 geboren in Hasselt en begon zijn opleiding bij Runkst VV en KSC Hasselt. In 2000 trok de doelman naar Club Brugge, waar hij aanvankelijk tweede doelman was achter onder anderen Dany Verlinden en Tomislav Butina.

Zijn grote doorbraak volgde midden jaren 2000. Stijnen groeide uit tot eerste keeper en verzamelde uiteindelijk 30 interlands voor België. Met Club Brugge won hij onder meer twee landstitels en de Beker van België.

Na zijn vertrek bij Club Brugge speelde hij van 2011 tot 2013 voor Beerschot. Vervolgens begon Stijnen aan zijn trainersloopbaan. Hij was actief bij Sporting Hasselt en werd in 2018 trainer van Patro Eisden. Daar bouwde hij zich uit tot een bepalende figuur. Met Patro werd hij kampioen in Tweede Nationale en later ook in Eerste Nationale. In 2025 verlengde hij zijn contract als hoofdcoach tot 2029.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Meer nieuws

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
1
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
2
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

Sportief manager van Essevee geeft ware toedracht over contractontbinding van Anton Tanghe

06:30
Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten

22:43
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Nations League?

22:42
De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem

22:30
6
STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren

22:00
1
Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

Dit loopt er volgens Wesley Sonck grandioos fout bij KRC Genk: “Als ik die twee zie...”

21:30
1
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

21:00
Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden

Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden

20:40
2
‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’

‘Prijs voor opvolger van Christos Tzolis swingt de pan uit’

20:20
3
Steven Defour maakt brandhout van de Nations League

Steven Defour maakt brandhout van de Nations League

19:30
8
Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

19:00
Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Reactie

Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk"

00:25
4
Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

18:40
Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Reactie

Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

00:10
2
Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

18:20
Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

18:00
Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

17:04
21
Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

17:30
1
Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

16:30
1
Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

15:30
Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

16:00
3
Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

14:30
8
OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

14:45
15
Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

13:30
Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

14:00
Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

13:00
3
Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

12:30
3
Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

12:00
1
Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

11:40
2
Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

11:15
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

10:50
"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

10:06

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

MALYNWA MALYNWA over Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen? Alex Del Piero Alex Del Piero over Van Bommel ziet visie voor Duivels slechts deels terug en is het met één iets oneens: "Vind ik niet eerlijk" Stigo12 Stigo12 over 🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League YoniVL YoniVL over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen Swakke25 Swakke25 over STVV-fans krijgen fikse waarschuwing om de oren mantoch mantoch over Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout mantoch mantoch over Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche" Stigo12 Stigo12 over Cristiano Ronaldo zat 90 minuten op de bank bij Portugal en dat was heel lang geleden RSCAtiktaks RSCAtiktaks over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved