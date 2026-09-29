Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Stijn Stijnen heeft voor opschudding gezorgd bij Patro Eisden. De trainer denkt openlijk na over een toekomst als sportief directeur en sluit niet uit dat zijn rol op termijn verandert.

Negen jaar als trainer

De toekomst van Stijn Stijnen bij Patro Eisden lijkt plots een stuk minder vanzelfsprekend. De Maasmechelse club kende een moeilijke competitiestart met amper drie punten uit de eerste zes wedstrijden. Hoewel Patro inmiddels opnieuw heeft gewonnen in de beker, zet de tegenvallende start de coach aan het denken.

In TVL Sportcafé maakte Stijnen duidelijk dat hij vooral naar het grotere plaatje kijkt. “Crisis? Daar doen we niet aan mee. Maar je moet natuurlijk wel nadenken over hoe zo’n club moet evolueren”, vertelde hij.

Stijnen is inmiddels aan zijn negende jaar als trainer bezig. Dat lange traject doet hem nadenken over de volgende stap in zijn loopbaan en vooral over de manier waarop Patro verder kan groeien.

Stijnen denkt aan andere rol

Een opvallende vraag in de studio zorgde vervolgens voor een opmerkelijk antwoord. Stijnen werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat hij zijn trainersrol uiteindelijk zou inruilen voor die van sportief directeur. “Ja, eigenlijk wel, ja”, antwoordde hij.

Daarmee bevestigde de Patro-coach dat een dergelijke functiewijziging voor hem geen ondenkbaar scenario is. Tegelijk betekent dat niet dat er momenteel al een beslissing is genomen.





Dubbele pet kan verdwijnen

Stijnen combineert vandaag eigenlijk al verschillende verantwoordelijkheden binnen Patro Eisden. Zelf omschrijft hij zijn huidige situatie als een combinatie van trainer en sportief directeur. “Op een bepaalde dag zal die wissel toch gebeuren”, stelde hij.

Samen met CEO Wouter Corstjens en voorzitter Coley Parry bekijkt hij hoe de club verder moet evolueren. Volgens Stijnen kan een overstap op langere termijn logisch worden als blijkt dat Patro daardoor sterker wordt.

Nog geen beslissing over vertrek

Een onmiddellijk afscheid als trainer is volgens Stijnen allerminst beslist. Hij benadrukte dat er momenteel geen concrete beslissing op tafel ligt en dat verschillende scenario’s worden bekeken.

Toch liet hij de deur nadrukkelijk open. Als hij uiteindelijk als sportief directeur aan de slag gaat, wil hij een trainer met ervaring en persoonlijkheid aantrekken.

Daarmee heeft Stijnen een opvallende toekomstpiste blootgelegd. Of die sneller werkelijkheid wordt dan verwacht, blijft voorlopig onduidelijk. De komende resultaten én de gesprekken binnen de club kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Stijn Stijnen: van Club Brugge-doelman tot boegbeeld van Patro Eisden

Stijn Stijnen werd op 7 april 1981 geboren in Hasselt en begon zijn opleiding bij Runkst VV en KSC Hasselt. In 2000 trok de doelman naar Club Brugge, waar hij aanvankelijk tweede doelman was achter onder anderen Dany Verlinden en Tomislav Butina.

Zijn grote doorbraak volgde midden jaren 2000. Stijnen groeide uit tot eerste keeper en verzamelde uiteindelijk 30 interlands voor België. Met Club Brugge won hij onder meer twee landstitels en de Beker van België.

Na zijn vertrek bij Club Brugge speelde hij van 2011 tot 2013 voor Beerschot. Vervolgens begon Stijnen aan zijn trainersloopbaan. Hij was actief bij Sporting Hasselt en werd in 2018 trainer van Patro Eisden. Daar bouwde hij zich uit tot een bepalende figuur. Met Patro werd hij kampioen in Tweede Nationale en later ook in Eerste Nationale. In 2025 verlengde hij zijn contract als hoofdcoach tot 2029.