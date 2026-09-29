Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel
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Mika Godts heeft in enkele maanden tijd een opvallende ommekeer doorgemaakt bij de Rode Duivels. De 21-jarige flankaanvaller ontbrak afgelopen zomer nog op het WK, maar is onder Mark van Bommel plots een vaste waarde geworden. Tegen Italië maakte hij zijn eerste interlandgoal, waarna hij maandag ook tegen Frankrijk opnieuw aan de aftrap verscheen.

De ontgoocheling van afgelopen zomer was nochtans groot. Rudi Garcia nam Godts niet mee naar het WK, ondanks zijn sterke seizoen bij Ajax. De aanvaller maakte op 28 maart zijn debuut voor België, maar moest het eindtoernooi vervolgens vanop afstand volgen. Zelf gaf hij achteraf aan dat die beslissing hem vooral extra honger heeft bezorgd om in de toekomst wél een WK mee te maken.

Ook L'Équipe staat uitgebreid stil bij de ontwikkeling van Godts. Het Franse medium zag hoe hij tegen Italië al bij zijn derde interland en tweede basisplaats zijn eerste doelpunt voor België maakte. Godts opende na twintig minuten de score in Rome, waarna Dodi Lukébakio de 0-2-zege vastlegde.

Van WK-ontgoocheling naar rugnummer tien

Onder Van Bommel is de situatie volledig veranderd. Godts kreeg tijdens deze interlandperiode het nummer tien en mocht zowel tegen Italië als Frankrijk starten. Maandag bleef hij zelfs de volledige wedstrijd op het veld tegen de Fransen, al verloren de Rode Duivels uiteindelijk met 0-1 door een late goal van Michael Olise.

Vooral tegen Italië maakte Godts indruk. Zijn individuele actie bij de openingsgoal onderstreepte waarom Van Bommel hem meteen vertrouwen geeft. Zijn doorbraak komt bovendien op een positie waar de concurrentie groot is. Jérémy Doku ontbrak deze interlandperiode, maar Godts maakte al duidelijk dat hij voor die concurrentiestrijd niet terugschrikt.

“Ik ben klaar om eender welke concurrentie aan te gaan”, vertelde hij in een interview met La Dernière Heure. Zijn afwezigheid op het WK blijft daarbij een belangrijke drijfveer. “Het was een heel grote ontgoocheling, maar het heeft me nog meer zin gegeven om een WK te spelen.”

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Grote stap naar Paris Saint-Germain

Intussen veranderde ook zijn situatie op clubniveau drastisch. Paris Saint-Germain haalde Godts deze zomer weg bij Ajax. De Amsterdammers kunnen volgens de officiële communicatie maximaal 55 miljoen euro ontvangen voor de Belg, die in Parijs een contract tot 2031 tekende.

Godts vertrok uit Amsterdam na 115 officiële wedstrijden en 26 doelpunten. Vorig seizoen werd hij verkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar in de Eredivisie. Bij PSG verloopt zijn integratie voorlopig voorzichtiger. Hij moet zijn basisplaats nog afdwingen bij een ploeg die de voorbije twee seizoenen de Champions League won.

Zelf maakt hij zich daar weinig zorgen over. “PSG gelooft in mij en laat me de tijd om te werken. De groep helpt me enorm en ik voel dat mijn niveau stijgt”, vertelde Godts. Vooral het hoge niveau op training en de defensieve eisen van Luis Enrique zouden hem verder helpen.

Nieuwe status bij de Rode Duivels

Waar hij in Parijs voorlopig vooral moet geduld oefenen, gaat het bij de nationale ploeg plots bijzonder snel. Na zijn gemiste WK heeft Godts zich tijdens de eerste interlands onder Van Bommel meteen nadrukkelijk gemeld.

De wedstrijden tegen Italië en Frankrijk hebben zijn positie alvast stevig veranderd. Van een talent dat afgelopen zomer nog buiten de WK-selectie viel, is Godts op enkele maanden tijd uitgegroeid tot een serieuze kandidaat voor een vaste plaats bij de Rode Duivels.

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