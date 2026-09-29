OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

Vincent Mannaert krijgt nog meer verantwoordelijkheid binnen de Belgische voetbalbond. De voormalige CEO van Club Brugge is officieel benoemd tot CEO van de KBVB en krijgt een mandaat van vier jaar. Hij was sinds eind 2024 al Sports Director van de bond, maar neemt voortaan de algemene leiding van de organisatie op zich.

Voor Mannaert betekent het een terugkeer naar een functie die hij jarenlang bij Club Brugge uitoefende. Hij was er dertien jaar CEO en maakte een bijzonder succesvolle periode mee, met onder meer zes landstitels en regelmatige deelnames aan de Champions League. In december 2024 ging hij vervolgens bij de KBVB aan de slag als Sports Director.

De voorbije maanden kreeg Mannaert al steeds meer vertrouwen binnen de voetbalbond. Eind mei werd zijn engagement als Sports Director nog verlengd tot eind 2028. Nu volgt dus een veel grotere stap en komt de volledige federatie onder zijn dagelijkse leiding te staan.

Mannaert wil KBVB verder moderniseren

Centraal in zijn plannen staat wat hij zelf “dynamische stabiliteit” noemt. Mannaert wil continuïteit combineren met vernieuwing en aanpassing. Digitalisering, nieuwe technologieën en artificiële intelligentie moeten daarbij helpen om de werking van de KBVB efficiënter te maken.

“Sinds mijn komst naar de KBVB heb ik kunnen vaststellen hoeveel potentieel er aanwezig is binnen onze organisatie en het Belgische voetbal”, zegt Mannaert op de website van de voetbalbond. “Het is nu aan ons om dat potentieel samen, met ambitie, in alle transparantie en verantwoordelijkheid, ten volle te benutten.”

Ook een verantwoord gebruik van de middelen wordt een belangrijk aandachtspunt. De KBVB telt bijna 550.000 leden en wil daarnaast de samenwerking met Voetbal Vlaanderen, het FFA en de prof- en amateurclubs versterken.



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Pierre Locht wordt Sports Director

De promotie van Mannaert zorgt ook voor een verschuiving binnen de sportieve structuur. Pierre Locht neemt zijn functie als Sports Director over en krijgt daarmee de sportieve leiding van de federatie in handen.

Simon Mignolet blijft ondertussen aan als Technical Manager. Hij was al actief binnen de vernieuwde sportieve werking en blijft die functie verder uitoefenen.

Voorzitster Pascale Van Damme noemt de aanstelling een keuze voor “continuïteit, een duidelijke koers en tegelijk een nieuwe dynamiek”. De KBVB zal binnenkort meer toelichting geven tijdens een persconferentie met Mannaert.