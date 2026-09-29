Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen
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Kevin De Bruyne zorgde tijdens België-Frankrijk voor een opvallend moment. Na een pijnlijke botsing moest de Rode Duivel volgens de nieuwe spelregels tijdelijk naar de kant, en dat kon hij duidelijk niet waarderen.

De Bruyne krijgt bal vol in het gezicht

De nederlaag tegen Frankrijk leverde voor Kevin De Bruyne niet alleen een sportieve teleurstelling op. De Belgische spelmaker kreeg tijdens de wedstrijd een stevige bal in het aangezicht.

De Franse verdediger Maxence Lacroix zat net iets eerder bij de bal, waardoor De Bruyne het leer vol op zijn neus kreeg. Van een overtreding was geen sprake, maar de impact was duidelijk voelbaar. De aanvoerder van de Rode Duivels bleef even liggen en had verzorging nodig. Daarmee kwam hij meteen in aanraking met een nieuwe regel die sinds dit seizoen voor veel discussie zorgt.

Nieuwe voetbalregel zorgt voor frustratie

Wanneer een veldspeler op het terrein wordt behandeld of wanneer een blessure ervoor zorgt dat het spel wordt stilgelegd, moet die speler onder de huidige regels normaal gezien het veld verlaten. Na de hervatting moet hij vervolgens één minuut wachten voordat hij opnieuw mag invallen.

Er bestaan wel uitzonderingen, onder meer bij ernstige blessures, bepaalde botsingen en blessures die het gevolg zijn van een overtreding waarvoor de tegenstander een kaart krijgt. In het geval van De Bruyne was daar geen sprake van. Zijn botsing met Lacroix was ongelukkig en leidde niet tot een Franse overtreding.

KDB maakt duidelijk dat hij niet tevreden is

De beslissing van de scheidsrechter viel duidelijk niet in goede aarde bij De Bruyne. Volgens Het Laatste Nieuws was op de televisiebeelden te zien hoe de Belgische middenvelder zijn frustratie verbaal uitte.

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"F*ck off man", riep De Bruyne richting de scheidsrechter. Vervolgens maakte hij met een handgebaar duidelijk dat hij het niet eens was met de beslissing. De woede was begrijpelijk vanuit het perspectief van de speler: De Bruyne had geen tijd proberen te winnen en was na een bal in het gezicht simpelweg verzorgd.

Toch moet ook KDB de regels volgen

Ondanks zijn protest zat er voor De Bruyne uiteindelijk weinig anders op dan de beslissing te accepteren. De middenvelder ging naar de zijlijn en wachtte daar de verplichte minuut af.

De nieuwe regel moet voorkomen dat blessures worden gebruikt om tijd te winnen en het wedstrijdtempo te onderbreken. Voor spelers die daadwerkelijk geblesseerd zijn geraakt, kan de toepassing echter bijzonder frustrerend aanvoelen.

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