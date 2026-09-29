Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

De eerste interlandperiode onder Mark van Bommel heeft de Rode Duivels drie punten opgeleverd. België won eerst met 0-2 op bezoek bij Italië, maar ging maandagavond met 0-1 onderuit tegen Frankrijk. Toch overheerst bij Peter Vandenbempt vooral een positief gevoel na de eerste twee wedstrijden van de nieuwe bondscoach.

België moest tegen Frankrijk lange periodes achter de bal aan en zag de bezoekers 65 procent balbezit verzamelen. Toch probeerden de Rode Duivels opnieuw volgens de principes van Van Bommel te voetballen: hoog druk zetten, risico nemen en de defensieve lijn naar voren schuiven.

Bij Sporza wijst Vandenbempt dan ook vooral op de verandering die hij ziet. "De balans na de eerste twee wedstrijden onder Mark van Bommel is toch positief. En als het nu nog een 0-0 geweest was tegen Frankrijk, zou ik gezegd hebben: extreem positief."

Nieuwe identiteit onder Van Bommel

Volgens Vandenbempt heeft Van Bommel in amper twee wedstrijden al duidelijk gemaakt waar hij met België naartoe wil. Ook tegen een sterke tegenstander als Frankrijk werd niet zomaar voor een afwachtende aanpak gekozen.

"Je voelt wel aan alles in deze nationale ploeg dat er een nieuwe wind waait. Van Bommel heeft er in geen tijd toch zijn stempel op gedrukt", klinkt het. Volgens Vandenbempt heeft de bondscoach er "een soort Nederlandse branie" aan toegevoegd: België wil zelf het initiatief nemen en niet voortdurend reageren op de tegenstander.

Dat lukte niet altijd tegen Frankrijk, maar de Rode Duivels kregen ook mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vandenbempt zag bovendien dat de spelers meegaan in de nieuwe aanpak en ook zonder bal collectief proberen te verdedigen.



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Godts, Lavia en Ngoy vallen op

Minstens even belangrijk zijn voor Vandenbempt de spelers die zich tijdens deze interlandperiode hebben getoond. Mika Godts maakte al indruk tegen Italië, terwijl Romeo Lavia tegen Frankrijk volgens hem bewees waarom er al jaren zoveel van hem verwacht wordt.

"Hij was onversneden klasse en had zonder aarzelen aan de overkant meegekund", stelt Vandenbempt over Lavia. Ook Nathan Ngoy krijgt bijzonder veel lof. "Ngoy is dé verdediger van de nationale ploeg van de toekomst, door de manier waarop hij verdedigt en voetbalt."

Vandenbempt ziet zo een ploeg ontstaan waarin een nieuwe generatie stilaan de macht kan overnemen. "Je ziet dat ze klaar zijn om misschien wel definitief over te nemen van wat nog overblijft van de 'gouden generatie'."