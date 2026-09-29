Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

De nederlaag tegen Frankrijk heeft het enthousiasme rond de nieuwe start onder Mark van Bommel wat getemperd volgens Philippe Albert. Hij ziet vooral een duidelijk verschil in niveau en vindt dat België zijn ambities in de Nations League moet bijstellen.

Philippe Albert staat erom bekend dat hij duidelijk zegt wat hij denkt. De voormalige Rode Duivel maakte na België-Frankrijk een scherpe analyse van de wedstrijd. "Dit was geen Frankrijk A', zoals ik tijdens de rechtstreekse tv-uitzending hoorde, maar Frankrijk B. Deze ploeg nam de bal in handen en de Rode Duivels hebben er het grootste deel van de wedstrijd achteraan gelopen. Het balbezitpercentage toont dat heel duidelijk aan."

Philippe Albert vond dat Frankrijk duidelijk de bovenhand had

"De mannen van Van Bommel hebben zo lang mogelijk geprobeerd om op gelijke hoogte mee te strijden, maar uiteindelijk zijn ze gekraakt. Het is frustrerend dat ze 88 minuten standhielden, maar als ze eerlijk zijn, zullen ze toegeven dat Frankrijk bij de rust eigenlijk met twee doelpunten verschil had moeten leiden", vertelde Albert bij Sudinfo.

"Er stond maar één ploeg op het veld in het Koning Boudewijnstadion. Als je tot de 73e minuut moet wachten op je eerste schot tussen de palen, via Lukebakio, dan gebeurt er zelden nog een mirakel."

Albert vindt dat België op de tweede plaats moet mikken

Moeten de Rode Duivels zich in deze Nations League nu vooral richten op de tweede plaats, die recht geeft op kwalificatie voor de volgende ronde? Volgens Albert wel. "De nieuwe bondscoach heeft heel wat nieuwe dingen gebracht, maar hij zal zich er samen met zijn groep bij moeten neerleggen dat ze voor de tweede plaats moeten vechten."

België moet zich nu focussen op de volgende wedstrijd. Vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin. Een overwinning lijkt daar noodzakelijk. Turkije verloor zijn laatste twee wedstrijden, tegen Italië (1-4) en Frankrijk (0-1).



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Volgens Albert is ook de ruime zege van Italië in Turkije geen goede zaak voor België. "Die duidelijke overwinning van Italië in Turkije is geen goed nieuws, want ze geeft de Squadra opnieuw hoop en brengt hen tegelijk weer op gelijke hoogte in punten."