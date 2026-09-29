Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales
Foto: © photonews
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De Rode Duivels U21 hebben ook hun tweede horde van het finale drieluik richting het EK 2027 weten te ronden. Tegen Wales hadden ze het andermaal niet onder de markt, maar een doelpunt was voldoende om de ban te breken. De volgende wedstrijd zal het wel beter moeten om echt naar het EK te kunnen. Dan wacht Denemarken.

De U21 van de Rode Duivels staan voor een aantal heel belangrijke wedstrijden. De beloften staan momenteel op kop in hun EK-kwalificatiegroep met 13 op 18. De komende dagen kunnen ze hun ticket voor het EK in Servië en Albanië gaan binnen proberen te halen.

Ook Oostenrijk (10 op 18) en Denemarken (13 op 18) doen nog volop mee voor het EK-ticket en dus staat er nog veel op het spel de komende weken. De Belgen speelden tegen Wales en Wit-Rusland in eigen huis en trekken dan naar Denemarken.

Opnieuw een zuinige overwinning voor de jonge Rode Duivels

De eerste wedstrijd was er eentje tegen het stugge Wit-Rusland. In de heenwedstrijd in Wit-Rusland hadden de Rode Duivels U21 met 1-1 gelijkgespeeld en zo meteen dure punten verloren. De terugwedstrijd eindigde op 1-0, dankzij een strafschopdoelpunt.

De troepen van Swerts moesten dus wel beter doen tegen Wales, dat leek ons niet meer dan logisch. In de heenwedstrijd tegen dat land werd nog met 0-7 gewonnen en dus wisten ze waar ze de Welshmen pijn konden doen.

Rode Duivels U21 op één overwinning van het EK

Dat lukte echter helemaal niet, want de bezoekers kwamen met een stevig blok afgereisd naar België en dus was het een hele lange tijd wachten tot er iemand voor een overwinning kon gaan zorgen. Uiteindelijk was het andermaal Bassette die voor het verschil zorgde.

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Een heerlijk hakje aan de eerste paal was voldoende voor de drie punten. Wales moest meer dan een helft met een man minder spelen na een tweede gele kaart voor Cox, waardoor de overwinning van de Belgen niet meer in het gedrang kwam. De jonge Duivels zullen hopen dat Denemarken punten laat liggen tegen Oostenrijk, maar sowieso hebben ze alles in eigen handen.

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