Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

De nederlaag tegen Frankrijk heeft de Rode Duivels niet alleen sportief pijn gedaan. Ook op de live FIFA-ranking is de marge op Nederland bijna volledig verdwenen. België staat na maandagavond nog altijd achtste, maar telt nog 1779,63 punten. Nederland volgt als nummer negen met 1778,65 punten. Het verschil bedraagt dus amper 0,98 punt.

België verloor maandag met 0-1 van Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. Michael Olise maakte in de 88e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Door die nederlaag leverden de Rode Duivels 5,17 punten in op de live-ranking. Nederland won eerder met 2-1 op bezoek bij Servië en kreeg er 3,81 punten bij.

Oranje kan donderdag al voorbij België

Daardoor is de situatie bovenaan bijzonder krap geworden. Bij de officiële FIFA-ranking van 20 juli stond België eveneens achtste en Nederland negende, maar toen bedroeg het verschil nog 2,82 punten: 1778,36 tegenover 1775,54. De kloof is dus in deze interlandperiode verder geslonken.

Nederland krijgt bovendien eerder dan België een nieuwe kans om punten te verzamelen. Oranje speelt donderdagavond in Thessaloniki tegen Griekenland in de Nations League. België komt pas vrijdag opnieuw in actie. De ploeg van Mark van Bommel neemt het dan in het stadion van Standard op tegen Turkije.

Een Nederlandse zege in Griekenland kan er daardoor voor zorgen dat Oranje minstens tijdelijk over België springt op de live-ranking. De Rode Duivels zouden een dag later zelf opnieuw kunnen reageren tegen Turkije. Ook dat duel telt mee voor de volgende officiële update.

Officiële ranking pas op 7 oktober

De huidige stand is voorlopig nog een live-ranking. FIFA benadrukt dat die pas officieel wordt zodra alle wedstrijden in de internationale periode verwerkt en als A-interlands goedgekeurd zijn. De laatste officiële ranking dateert van 20 juli, de volgende wordt op 7 oktober gepubliceerd.



Lees ook... Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?›

Helemaal bovenaan verandert voorlopig weinig. Spanje blijft leider met 2002,34 punten, voor Argentinië en Frankrijk. België behoudt dus zijn achtste plaats, maar de voorsprong op Nederland is zo goed als volledig verdwenen.