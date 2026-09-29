RSC Anderlecht verrast met nieuwe ervaren coach

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
RSC Anderlecht verrast met nieuwe ervaren coach
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht heeft uitgepakt met een stevige verrassing. Het haalde Karim Mokeddem in huis als nieuwe coach van de RSCA Futures. Hij moet het team opnieuw vlot trekken, nadat het onder Jelle Coen helemaal verkeerd liep in de Challenger Pro League dit seizoen.

Het beloftenteam van RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach. Karim Mokeddem (52) neemt de leiding over de Futures op zich. De Fransman is sinds 2012 actief als hoofdcoach van verschillende Franse profclubs, en kiest nu voor de beloften van paars-wit.

Op die manier weet Anderlecht toch enigszins te verrassen. Het haalt een naam in huis die echt wel naam en faam heeft en dus mooie dingen kan toevoegen aan de jeugd van RSC Anderlecht. Sibierski zal hem ongetwijfeld kennen van zijn tijd in Frankrijk.

Anderlecht heeft een nieuwe coach in huis gehaald

"De 52-jarige Fransman brengt een ruime ervaring mee als trainer bij verschillende Franse clubs. Hij werkte zich in het Franse voetbal op van het amateurcircuit naar het professionele niveau, met bewezen resultaten bij onder meer Lyon-Duchère en Orléans."

"Mokeddem behaalde in 2019 zijn UEFA Pro License, en staat bekend voor zijn aanvallende ingesteldheid als coach. Met zijn achtergrond van opleidingscoach heeft hij altijd het doel voor ogen gehad om jonge spelers te ontwikkelen, en minuten te laten maken in het eerste elftal", klinkt het in een persbericht op de webstek van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht mikt hoog met ervaren Fransman

Sportief directeur Antoine Sibierski is in de wlken met de komst van Mokeddem: "Een U23-trainer moet aan een heel specifiek profiel beantwoorden. Met Karim haalt RSCA Futures een coach aan boord met een Pro Licence en ervaring als T1 van een professionele club."

"Zijn hoge eisen, oog voor detail en professionele houding zijn troeven voor onze Futures. Ook zijn vermogen om jonge spelers te ontwikkelen en te laten spelen in het professionele voetbal gaf mee de doorslag", klinkt het. Meteen na de interlandbreak kan de nieuwe coach zich gaan bewijzen bij de RSCA Futures.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures

Meer nieuws

DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt

DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt

23:00
LIVE - Interlandbreak: Engeland en Spanje halen uit in Nations League

LIVE - Interlandbreak: Engeland en Spanje halen uit in Nations League

22:45
Live. Transfernieuws 29/9: Charleroi doet stevig zaakje

Live. Transfernieuws 29/9: Charleroi doet stevig zaakje

21:30
Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

22:00
PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht Analyse

PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht

21:00
Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

19:30
1
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

20:30
'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

20:00
1
Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

19:00
Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

18:30
Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

18:00
Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

17:30
Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

17:00
10
Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

16:30
Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

15:30
OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

15:48
8
Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

15:00
1
"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord Analyse

"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

14:40
12
Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

14:20
4
Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

14:00
2
De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht

11:40
17
Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

13:30
1
Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
6
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
6
Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

Dikke dankjewel aan Wesley Sonck voor bekerloting: “Zeker niet kansloos”

12:00
2
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

11:20
14
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

11:00
22
Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag Reactie

Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag

10:30
1
Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

Eerste basisplek van Rode Duivel doet Marc Degryse meteen dromen

10:00
4
🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

09:00
2
Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

Dit schrijven de Franse media over de 0-1-overwinning tegen de Rode Duivels

09:30
1
Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

08:30
Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

Hasi is resoluut: “Had bij Anderlecht moeten tekenen in plaats van bij Club Brugge”

07:00
2
Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen?

08:00
3
Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

Vanhaezebrouck ziet het probleem bij Anderlecht: “Elke week ontgoocheld”

28/09
2
Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen

07:30
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Jan Vercammen Jan Vercammen over "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord FCB vo altijd FCB vo altijd over De Cuyper neemt geen blad voor de mond over zijn vriendin die pak ouder is dan hem LD 007 LD 007 over De ultieme ranglijst: Club Brugge komt wel héél dicht bij RSC Anderlecht Borak Borak over Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken Andreas2962 Andreas2962 over Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk William Wallace William Wallace over Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen filip hendrix filip hendrix over Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk pief pief over OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved