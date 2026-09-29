RSC Anderlecht verrast met nieuwe ervaren coach

RSC Anderlecht heeft uitgepakt met een stevige verrassing. Het haalde Karim Mokeddem in huis als nieuwe coach van de RSCA Futures. Hij moet het team opnieuw vlot trekken, nadat het onder Jelle Coen helemaal verkeerd liep in de Challenger Pro League dit seizoen.

Het beloftenteam van RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach. Karim Mokeddem (52) neemt de leiding over de Futures op zich. De Fransman is sinds 2012 actief als hoofdcoach van verschillende Franse profclubs, en kiest nu voor de beloften van paars-wit.

Op die manier weet Anderlecht toch enigszins te verrassen. Het haalt een naam in huis die echt wel naam en faam heeft en dus mooie dingen kan toevoegen aan de jeugd van RSC Anderlecht. Sibierski zal hem ongetwijfeld kennen van zijn tijd in Frankrijk.

Anderlecht heeft een nieuwe coach in huis gehaald

"De 52-jarige Fransman brengt een ruime ervaring mee als trainer bij verschillende Franse clubs. Hij werkte zich in het Franse voetbal op van het amateurcircuit naar het professionele niveau, met bewezen resultaten bij onder meer Lyon-Duchère en Orléans."

Karim Mokeddem est le nouveau coach des RSCA Futures. 🟣⚪



De Fransman is sinds 2012 actief als hoofdcoach van verschillende Franse profclubs, en gaat nu aan de slag voor de beloften van paars-wit. Plus d'infos sur https://t.co/Q5a2TGRZIL. pic.twitter.com/L9EYG7uqlv — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) September 29, 2026

"Mokeddem behaalde in 2019 zijn UEFA Pro License, en staat bekend voor zijn aanvallende ingesteldheid als coach. Met zijn achtergrond van opleidingscoach heeft hij altijd het doel voor ogen gehad om jonge spelers te ontwikkelen, en minuten te laten maken in het eerste elftal", klinkt het in een persbericht op de webstek van RSC Anderlecht.





RSC Anderlecht mikt hoog met ervaren Fransman

Sportief directeur Antoine Sibierski is in de wlken met de komst van Mokeddem: "Een U23-trainer moet aan een heel specifiek profiel beantwoorden. Met Karim haalt RSCA Futures een coach aan boord met een Pro Licence en ervaring als T1 van een professionele club."

"Zijn hoge eisen, oog voor detail en professionele houding zijn troeven voor onze Futures. Ook zijn vermogen om jonge spelers te ontwikkelen en te laten spelen in het professionele voetbal gaf mee de doorslag", klinkt het. Meteen na de interlandbreak kan de nieuwe coach zich gaan bewijzen bij de RSCA Futures.