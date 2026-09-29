🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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🎥 Speler van Union ontsnapt aan horrorblessure tijdens duel in Nations League
Foto: © photonews
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Darius Olaru beleefde met Roemenië een bijzonder schrikmoment tegen Bosnië en Herzegovina. De middenvelder van Union SG werd vroeg in de wedstrijd het slachtoffer van een bijzonder stevige tackle, maar kon gelukkig verder.

Olaru krijgt zware tackle te verwerken

Het incident gebeurde na ongeveer een kwartier in de Nations League-wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. Ermin Mahmic ging met twee voeten vooruit in een duel en raakte daarbij Darius Olaru.

De beelden van de tackle zagen er bijzonder akelig uit. Die kan je hier onderin bekijken. Olaru kwam daardoor op een pijnlijke manier ten val en even was het afwachten of de middenvelder van Union SG verder kon.

Olaru is een vaste waarde binnen de selectie en een blessure tijdens een interlandperiode kan grote gevolgen hebben voor het vervolg van het seizoen.

Gelukkig geen zware schade

Hoewel de tackle er bijzonder ernstig uitzag, bleek de schade uiteindelijk mee te vallen. Olaru kon de wedstrijd voortzetten en leek geen zware blessure te hebben opgelopen. Dat zal ongetwijfeld voor opluchting zorgen bij Union SG.

en langdurige afwezigheid van de Roemeense middenvelder zou immers een stevige aderlating betekenen. Mahmic kwam er met een gele kaart vanaf. Een rode kaart bleef uit, ondanks de manier waarop hij het duel inging.

Bosnië haalt stevig uit

Het incident bleek uiteindelijk niet bepalend voor de uitslag. Bosnië en Herzegovina trok in de wedstrijd van de Nations League aan het langste eind en boekte een ruime overwinning. De Bosniërs wonnen uiteindelijk met 4-2 van Roemenië.

Opluchting bij Union SG

Voor Union SG is vooral het feit dat Olaru zonder zware blessure uit de wedstrijd kwam belangrijk. Interlands brengen altijd een risico met zich mee voor clubs, zeker wanneer spelers worden blootgesteld aan stevige duels.

De beelden van de tackle zullen bij de Brusselse club dan ook voor de nodige spanning hebben gezorgd. Uiteindelijk lijkt de schade beperkt gebleven en kan Olaru zich opnieuw richten op zijn club.

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