Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans
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Standard begon degelijk aan het nieuwe seizoen en staat na zeven speeldagen op de zevende plaats in het klassement met 11 punten. De club wil de fanbeleving dit seizoen goed ondersteunen en komt dan ook met een mooie actie richting de supporters.

Standard pakt voor de thuiswedstrijd tegen SK Beveren uit met een opvallende ticketactie. Wie op vrijdag 6 november naar Sclessin wil, kan voor 14,50 euro een plaats bemachtigen. Dat bedrag geldt voor alle nog beschikbare reguliere zitplaatsen in het stadion, ongeacht de tribune.

De wedstrijd tegen Beveren begint om 20.45 uur. Standard maakt voor de gelegenheid dus geen onderscheid in prijs tussen de vier tribunes. Alleen de businessruimtes vallen buiten de actie. Tickets kunnen zowel online als aan de ticketbalie van het stadion gekocht worden.

Dat bevestigt Standard zelf via de officiële clubwebsite. De ticketactie werd eerder deze maand aangekondigd en wordt door de Rouches momenteel opnieuw prominent onder de aandacht gebracht. De verkoop loopt al sinds 16 september.

Twee thuismatchen kort na elkaar

Voor de supporters van Standard wordt het begin van november sowieso een drukke periode op Sclessin. Enkele dagen voor het duel met Beveren ontvangt de ploeg namelijk ook KV Kortrijk. Die wedstrijd staat gepland voor zaterdag 31 oktober om 18.15 uur. Ook voor dat duel zijn de tickets al in verkoop.

Tegen Beveren kiest Standard dus voor een heel andere aanpak, met één vaste prijs voor vrijwel het volledige stadion. Daardoor maakt het voor supporters financieel geen verschil of ze een plaats kiezen in de ene of de andere reguliere tribune, zolang er nog tickets beschikbaar zijn.

De actie valt extra op omdat een ticket van 14,50 euro voor een wedstrijd op Sclessin aan de lage kant is. Standard spreekt zelf expliciet van een promotie. Hoe lang de beschikbare plaatsen aan die prijs voorradig blijven, vermeldt de club niet.

Standard-SK Beveren wordt op vrijdag 6 november om 20.45 uur afgetrapt. De ticketactie geldt voor alle nog beschikbare plaatsen in de vier tribunes, met de businessplaatsen als enige uitzondering.

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