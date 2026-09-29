Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt zijn activiteiten naast het voetbal verder uit. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels stapt via zijn investeringsbedrijf NXTPLAY in Fusion Esports Group, de Deense groep achter Astralis. Daarmee zet hij na verschillende investeringen in voetbalclubs nu ook nadrukkelijker in op esports.

Astralis is vooral bekend van het spel Counter-Strike en groeide de voorbije jaren uit tot een van de bekendste namen binnen de internationale esportswereld. Fusion Esports Group nam de organisatie in 2025 over en wil vanuit Astralis verder bouwen aan een bredere portefeuille van professionele esportsteams.

Volgens het Spaanse AS stappen Courtois en zakenpartner Gonzalo Vila via NXTPLAY nu in als investeerders bij Fusion. Voor Courtois is gaming geen onbekend terrein. Hij volgt de sector al langer en kent Astralis naar eigen zeggen al geruime tijd.

Courtois ziet potentieel in esports

“Gaming is altijd iets geweest wat ik heb gevolgd”, legt Courtois uit. Vooral de cultuur rond games en de gemeenschappen die errond ontstaan, spreken hem aan. De doelman is ook overtuigd van de richting die Fusion uit wil met Astralis.

“Ik hou van waar de groep naartoe gaat en van hun ambitie om iets groters rond esports te bouwen”, klinkt het. Voor Courtois en Vila voelde de investering daarom als een logische volgende stap.

Fusion ziet op zijn beurt vooral een match tussen de visie van beide partijen. CEO Jonas Gundersen benadrukt dat Courtois niet alleen als bekende naam binnenkomt, maar ook zelf sterk geïnteresseerd is in gaming en de sector kent.



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NXTPLAY groeit verder

De investering past in de snelle uitbreiding van NXTPLAY. Courtois richtte het platform samen met Vila op om te investeren in sport, media en entertainment. In het voetbal stapte NXTPLAY eerder al in bij Le Mans, CD Extremadura en KRC Genk, de club waar Courtois zelf werd opgeleid.

Met Astralis komt daar nu een heel ander type investering bij. Fusion beschouwt de Deense esportsorganisatie als het vertrekpunt van een model waarmee het ook andere teams wil overnemen en verder uitbouwen. Courtois verbreedt zo zijn portefeuille opnieuw, terwijl hij zelf nog altijd actief is op het hoogste niveau bij Real Madrid.