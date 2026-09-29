Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Wellicht maar één mogelijke datum voor Limburgse clash in Croky Cup
Foto: © photonews
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STVV en Lommel SK staan tegenover elkaar in de zestiende finales van de Croky Cup. De Limburgse derby staat gepland tussen twee Europese duels van STVV, waardoor vooral één datum steeds nadrukkelijker naar voren komt om deze match af te werken.

Limburgse derby op Stayen

De loting van de zestiende finales van de Croky Cup heeft meteen een affiche met regionale uitstraling opgeleverd. STVV neemt het in eigen huis op tegen Lommel SK, waardoor Stayen zich in oktober mag opmaken voor een Limburgse bekeravond of -namiddag.

De wedstrijd wordt gespeeld in het weekend van 16, 17 of 18 oktober. De Pro League heeft voor het seizoen 2026-2027 bewust gekozen voor een nieuwe kalenderformule, waarbij zowel de zestiende finales als de achtste finales volledig tijdens weekends worden afgewerkt. De exacte speelmomenten worden woensdag 30 september bekendgemaakt.

Europese puzzel voor STVV

Voor STVV ligt de kalender bijzonder strak. De Kanaries ontvangen op donderdag 15 oktober FC Iberia Tbilisi in de Europese competitie. Exact een week later, op 22 oktober, volgt een verplaatsing naar FC Midtjylland.

Daardoor lijkt vooral zondag 18 oktober een logische kandidaat voor de Limburgse bekerderby. Een definitieve bevestiging is er voorlopig nog niet, maar de planning maakt die datum logischer dan een wedstrijd op vrijdag of zaterdag door de geplande Europese wedstrijden van de Kanaries rond die datum.

Coach ziet bekende tegenstander

STVV-coach Frédéric De Meyer blikt alvast vooruit naar de confrontatie. "Het is mooi om een Limburgse cupmatch op Stayen, voor onze supporters, te kunnen spelen tussen onze twee Europese wedstrijden in", klinkt het bij Het Belang van Limburg.

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De trainer verwees daarbij ook naar de eerdere ontmoeting tussen beide clubs. Op de openingsspeeldag eindigde STVV-Lommel op 1-1. Volgens De Meyer zijn er sindsdien wel wijzigingen geweest in beide selecties, maar bleef de spelopvatting grotendeels herkenbaar. "Zoals elk jaar hopen we ook nu weer zo ver mogelijk door te stoten in de beker. Te beginnen met de Limburgse derby", aldus De Meyer.

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