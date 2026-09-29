Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing
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Romelu Lukaku beleeft voorlopig geen eenvoudige start bij Fenerbahçe. De Rode Duivel maakte deze zomer de overstap van Napoli naar Turkije, maar wacht na acht officiële wedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. In Istanbul wordt daardoor al naar mogelijke versterking voor de wintermercato gekeken.

Fenerbahçe betaalde zes miljoen euro voor Lukaku, een bedrag dat overeenkomt met zijn huidige marktwaarde volgens Transfermarkt. De 33-jarige spits tekende een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een extra jaar. Dat hij na acht optredens nog niet wist te scoren, zorgt ondertussen voor vragen over zijn rendement. De acht wedstrijden en zijn doelpuntloze start worden ook bevestigd door verschillende statistiekendatabases.

Volgens het Turkse Fanatik heeft Fenerbahçe daarom al een mogelijke piste voor januari aangeduid. Als Lukaku zijn niveau de komende maanden niet weet op te krikken, zou de club een poging willen ondernemen voor Folarin Balogun. De 25-jarige Amerikaanse international staat momenteel onder contract bij AS Monaco.

Balogun als alternatief

Balogun stond afgelopen zomer al dicht bij een vertrek uit Monaco. Everton werkte begin september aan een transfer van de aanvaller, maar die deal sprong op het laatste moment af. Daardoor bleef hij uiteindelijk in de Ligue 1.

Fenerbahçe zou volgens Fanatik tijdens de wintermercato willen toeslaan als de juiste voorwaarden zich aandienen. Van een akkoord of concrete onderhandelingen is voorlopig geen sprake. De mogelijke komst van Balogun wordt vooral gekoppeld aan de prestaties van Lukaku tijdens de komende maanden.

Ook weinig minuten bij de Rode Duivels

Ook tijdens de huidige interlandperiode speelde Lukaku voorlopig een beperkte rol. Tegen Italië mocht hij zeven minuten voor tijd invallen in de 0-2-zege van de Rode Duivels. Maandag tegen Frankrijk bleef hij negentig minuten op de bank bij de 0-1-nederlaag.

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Bij Fenerbahçe krijgt Lukaku de komende weken dus de kans om het beeld te keren. De Turkse club haalde hem afgelopen zomer binnen als ervaren spits, maar zijn eerste doelpunt laat voorlopig op zich wachten. Intussen duikt Balogun al op als mogelijke versterking voor januari.

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