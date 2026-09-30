📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht

Nathan De Cat heeft enorm moeilijke weken achter de rug in de Bundesliga. Gelukkig kan hij nu weer wat ontspanning en plezier terugvinden. Het interlandvoetbal zorgt hiervoor en ook een bezoekje aan ex-club Anderlecht.

Vandaag ging in het Lotto Park de Fan Day door: een gelegenheid voor de fans van paars-wit om de training van het eerste elftal van dichtbij te zien en op handtekeningen te jagen. Een opvallende aanwezige was Nathan De Cat. Hij werd in de eretribune gespot naast Martijn De Jonge. Dat was mogelijk na de matchen van de Belgische beloften.

De Cat werd voor de huidige interlandperiode niet geselecteerd door bondscoach Van Bommel maar behoorde wel tot de Belgische U21-selectie. Een gevolg van de moeilijke eerste maanden bij zijn Duitse club Hoffenheim, dat een bedrag van 18,5 miljoen euro op tafel legde om hem bij Anderlecht weg te halen.

Weinig speelkansen voor De Cat bij Hoffenheim

Wellicht zijn de eerste weken van het 18-jarige talent in de Bundesliga niet helemaal verlopen zoals hij dat voor ogen had. Tegen Köln en Dortmund mocht hij nog een invalbeurt maken van weliswaar minder dan twintig minuten. Op de derde en vierde speeldag kwam De Cat helemaal niet aan spelen toe en hield zijn trainer hem negentig minuten op de bank.

Tussendoor speelde De Cat wel een uurtje in de in de Europa League verloren wedstrijd tegen OFI Kreta. Het gaat overigens als ploeg ook niet bijster goed met Hoffenheim, dat in zijn eerste vier competitiematchen slechts 3 op 12 pakte. Nu kreeg het met Dortmund en Stuttgart wel twee ploegen op bezoek die Europees spelen. Uitnederlagen bij Köln en Paderborn waren wellicht niet ingecalculeerd.

De Cat zoekt nog naar zijn plek



Het lijkt er ook op dat De Cat nog moet zoeken naar zijn plek: hij is reeds als verdedigende en aanvallende middenvelder uitgespeeld en werd ook op rechts gezet, zien we op Transfermarkt. Hij lijkt dus volop in zijn aanpassingsperiode te zitten. Hopelijk kan hij na zijn periode bij de nationale U21 en zijn bezoekje naar Anderlecht gesterkt terug naar zijn club keren.