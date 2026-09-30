Analyse Rode Duivels botsen op opvallend probleem onder Van Bommel: één profiel lijkt te ontbreken

Rode Duivels botsen op opvallend probleem onder Van Bommel: één profiel lijkt te ontbreken
Foto: © photonews
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Logischerwijs zijn er heel wat gelijkenissen tussen de tactische aanpak die Mark van Bommel destijds bij Antwerp hanteerde en het systeem dat hij sinds zijn komst na het WK 2026 bij de Rode Duivels probeert in te slijpen. Een 4-3-3, met twee stevige centrale verdedigers met een specifiek profiel, een driehoek op het middenveld, twee snelle en dreigende flankspelers en... een diepe spits.

Bij Antwerp was Vincent Janssen van opleiding een echte nummer negen. Bij de nationale ploeg geldt dat veel minder voor Charles De Ketelaere. En precies daar lag maandagavond tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion een probleem.

Charles De Ketelaere mist de reflexen van een echte spits

Dat is geen kritiek op de speler van Atalanta, die zich voorin zoveel mogelijk probeert te tonen. Maar wat de Rode Duivels in deze wedstrijd vooral nodig hadden, was iemand die de infiltraties van Mika Godts en, iets minder vaak, Diego Moreira kon volgen.

Er was geregeld bezetting aan de eerste paal en soms ook rond het strafschoppunt, maar bijna niemand dook op aan de tweede paal. Die zone werd door de Franse defensie vaak vrijgelaten en werd meermaals gezocht door Mika Godts.

Een echte centrumspits zou na de eerste voorzetten van Godts wellicht sneller zijn positie hebben aangepast. De Ketelaere bleef geregeld wat schuin achter de aangever hangen, terwijl verschillende ballen simpelweg door het strafschopgebied van Mike Maignan vlogen zonder dat iemand ze kon binnentikken.

Ook in de tweede helft, toen Kevin De Bruyne hem in een kleine ruimte tussen de linies aanspeelde, had een echte spits misschien sneller afgewerkt. Zoals gewoonlijk knokte De Ketelaere hard en won hij verschillende kopduels. Soms sloten Godts en Moreira goed aan, soms niet, wat zichtbaar tot frustratie leidde. Maar hij maakte het verschil niet zoals een echte nummer negen dat kan.

Een nummer negen? Ja, maar wie dan?

Dat is precies de vraag. Tegen Frankrijk verwachtte zowat iedereen dat Romelu Lukaku zou invallen, maar uiteindelijk bleef hij de volledige wedstrijd op de bank. Op het eerste gezicht vreemd, want hij is de topschutter aller tijden van de Rode Duivels en bewees tijdens het WK nog meermaals dat hij een wedstrijd kan openbreken.

Alleen kent Big Rom een bijzonder moeilijk seizoensbegin in Turkije. Hij heeft er nog niet gescoord en verkeert niet in zijn beste vorm. Bovendien leek het wedstrijdbeeld eerder te vragen om een snelle spits die in de rug van de Franse verdediging kon duiken. Dat is niet langer het sterkste wapen van de aanvaller van Fenerbahçe.

Ook Loïs Openda kreeg geen speelminuten, hoewel hij ondertussen al bijna tien wedstrijden voor Lyon heeft gespeeld en zijn profiel eigenlijk goed paste bij wat nodig was tegen de Franse defensie. Zijn vorige invalbeurten bij de Rode Duivels en het feit dat hij dit seizoen slechts bij ongeveer tien procent van de doelpunten van zijn ploeg betrokken is, hebben mogelijk niet in zijn voordeel gespeeld.

Uiteindelijk koos Van Bommel laat in de wedstrijd voor Matias Fernandez-Pardo als vervanger van De Ketelaere. Ook hij kent echter geen eenvoudige start van het seizoen nadat hij naar Newcastle verhuisde en zich nog moet aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. In Engeland heeft hij nog niet gescoord, net als bij de Rode Duivels. Met weinig tijd op de klok was het bovendien moeilijk om nog het verschil te maken. Mogelijk hoopte Van Bommel vooral dat zijn pressing een Franse fout zou uitlokken.

Ontbreekt dit profiel in de selectie?

Dat gebeurde niet. Integendeel: uiteindelijk was het Michael Olise die aan de overkant het verschil maakte. De speler van Bayern München is geen diepe spits, maar wel iemand die met één actie een wedstrijd kan beslissen. Dat soort profiel lijkt momenteel wat te ontbreken bij de Rode Duivels. Op de flank kan Jérémy Doku dat misschien, maar de speler van Manchester City is geblesseerd.

Het gaat vooral om een speler die aan één goede voorzet of één goede pass genoeg heeft om een wedstrijd te doen kantelen. Normaal kan Lukaku dat, maar zijn moeilijke seizoenstart in de Süper Lig speelt hem parten en Van Bommel moet rekening houden met de vorm van het moment.

Openda en Fernandez-Pardo zijn vooral spelers die graag in de ruimte duiken, Lukaku draait momenteel niet op volle toeren en De Ketelaere is geen echte nummer negen. Misschien is dat wel het profiel dat in deze selectie ontbreekt.

Voor de komende jaren springen twee namen in het oog: Lucas Stassin en Norman Bassette. Beiden zijn momenteel opgeroepen voor de Belgische beloften, die zich tijdens deze interlandbreak proberen te plaatsen voor het EK. Bassette kon zijn ploegmaats door een blessure echter niet helpen. Zodra die kwalificatiecampagne achter de rug is, zouden beide aanvallers wel eens een interessante optie kunnen worden voor Van Bommel.

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Charles De Ketelaere

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