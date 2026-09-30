Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door
Foto: © photonews
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Waarschijnlijk zal Mark van Bommel vrijdag tegen Turkije verschillende wijzigingen doorvoeren. Er komen er zeker een paar uit noodzaak en daar hoeft de bondscoach het in principe niet bij te laten.

Na de nederlaag tegen Frankrijk maandagavond in het Koning Boudewijnstadion (0-1) konden de Rode Duivels ook enkele positieve signalen onthouden. De Belgische nationale ploeg stond verdedigend degelijk en vond geregeld aansluiting op het middenveld. Vrijdag wacht Turkije op Sclessin, waar Mark Van Bommel naar alle waarschijnlijkheid op enkele plaatsen zal ingrijpen.

Roméo Lavia liet na zijn eerste basisplaats een uitstekende indruk achter. Toch stuurt Van Bommel aan op een rustbeurt. Dat zou de deur openen voor Nicolas Raskin, uitgerekend in het stadion van Standard, de club waar de middenvelder doorbrak voor hij naar Rangers trok.

De Bruyne of Vanaken

Youri Tielemans lijkt als aanvoerder gewoon aan de aftrap te verschijnen. Van Bommel zou ervoor kunnen kiezen om te roteren met Kevin De Bruyne, na twee keer een intensieve 60 minuten. Hans Vanaken is de meest logische kandidaat om de spelmaker te vervangen en de Belgische aanval van creativiteit te voorzien.

Op de rechterflank moet de bondscoach sowieso wisselen. Diego Moreira is geschorst na twee gele kaarten en kan dus niet spelen tegen Turkije. Dodi Lukebakio lijkt na twee goede invalbeurten de voornaamste gegadigde om zijn plaats over te nemen, al kan ook Malick Fofana van de tribune naar de grasmat gehaald worden.

Ander profiel op de rechtsachter?

Een tweede wissel op de rechterzijde behoort eveneens tot de mogelijkheden. Van Bommel zou tegen een op papier haalbare tegenstander een ander profiel kunnen testen dan Timothy Castagne. Kyriani Sabbe wacht nog altijd op zijn eerste minuten bij de Rode Duivels en zou op Sclessin zijn debuut kunnen maken.

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Ook voorin zijn er vraagtekens. Openda of Matias Fernandez Pardo kunnen een andere dynamiek brengen in de aanval. Lukaku kan het opnemen tegen het land waar hij momenteel speelt, al ligt een rol als invaller meer voor de hand na 90 minuten op de bank te blijven tegen Frankrijk. De verwachting is echter dat België vaak de bal zal hebben, wat de kans vergroot dat Van Bommel vasthoudt aan De Ketelaere. 

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