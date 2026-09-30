Anderlecht gebruikte al meer dan 100 spelers: Club Brugge en Genk het lichtende voorbeeld

De Rode Duivels speelden hun eerste wedstrijden onder nieuwe bondscoach Mark van Bommel met heel wat youngsters. Verschillende onder hen hebben een verleden in de jeugd van de Belgische topclubs. Is het matchritme opgedaan in de Challenger Pro League stilaan aan het renderen? Het zou zomaar kunnen, al is het natuurlijk nog steeds met twee woorden spreken.

Nieuwkomer onder Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Mika Godts. De speler van Paris Saint-Germain kwam over vanuit Nederland, maar hij heeft natuurlijk ook nog een verleden in ons eigen land. Meer zelfs: hij speelde bij een U23-ploeg uit ons land.

Zes 'jonkies' in de A-kern van de Rode Duivels

In het seizoen 2022-2023 nam hij de honneurs waar bij jong KRC Genk, momenteel nog steeds actief in de Challenger Pro League. Op die manier is hij maar een van de vele spelers die al bij de jeugd van een Belgische topclub de neus aan het venster stak in de tweede klasse.

Met Senne Lammens en Mike Penders hebben we twee topdoelmannen voor de toekomst (en het heden) die bij Club NXT en Jong Genk mooie dingen lieten zien en dankzij Kyriani Sabbe, Joaquin Seys en Maxim De Cuyper is het Club NXT dat zich 'vaandeldrager' mag noemen op dat gebied.

Club Brugge is het lichtende voorbeeld

Met ook nog Vanaken en Mechele in de A-kern bij de Rode Duivels onder meer is het duidelijk dat blauw-zwart ook qua opleidingsclub stilaan als de hofleverancier mag worden gezien van de Rode Duivels. En als we naar de U21 kijken, dan worden dat soort zaken zeker bevestigd.

Romeo Vermant was tegen Wit-Rusland en Wales ook van grote waarde met oog op het eventueel halen van het EK 2027. Al doet niet elk team het even goed op dit moment. Dat valt ook op als we de situatie van RSC Anderlecht onder de loep nemen.





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Volgens Het Nieuwsblad gebruikten zij ondertussen al niet minder dan 109 spelers in de Challenger Pro League om hun RSCA Futures te stofferen voor de seizoenen in de CPL. En dat gaan ze de komende maanden ook doen met een nieuwe coach na het ontslag van Jelle Coen.

Met Bart Verbruggen, Nathan De Cat, Théo Leoni, Nilson Angulo en Keisuke Goto hebben ze bij Anderlecht de voorbije jaren toch wel wat spelers ten gelde kunnen maken, maar het is een dunne koord waar ze moeten op balanceren bij de hoofdstedelingen.

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht

Jongelingen laten rijpen? Dat wil zeggen dat er (buitenlandse) clubs op hen komen azen om hen wél de gedroomde speeltijd in de A-kern aan te bieden. Ze snel brengen bij de A-ploeg? Dat is merken dat de stap soms toch nog net té groot is om te zetten.

Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Noa Ojea en Noah Kalonji zijn op dit moment allen zeventien jaar jong. Zij krijgen dit seizoen hun kans in de A-kern en beschikken (uiteraard) stuk voor stuk over het nodige talent. Maar of ze al echt klaar zijn voor de Jupiler Pro League, week in week uit? En ondertussen doet Anderlecht het niet goed in de CPL - en vanaf dit seizoen kunnen ook de jeugdteams degraderen. Toch maar opletten.