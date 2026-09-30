Anderlecht, Union en Gent kennen hem al: deze ref fluit België-Turkije

De Noor Rohit Saggi is vrijdagavond om 20.45 uur de scheidsrechter voor de Nations League-wedstrijd tussen België en Turkije op Sclessin. Hij krijgt langs de zijlijn hulp van zijn landgenoten Anders Olav Dale en Ole Andreas Haukasen. Marius Hansen Grotta is aangesteld als vierde official. De Duitser Bastian Dankert neemt de VAR voor zijn rekening, met de Noor Marius Lien als assistent-VAR.

Rohit Saggi floot al eens een wedstrijd van de Rode Duivels. Dat was op 23 maart 2024, toen België niet verder kwam dan een 0-0-gelijkspel tegen Ierland. Het is voorlopig de enige wedstrijd van de Belgische nationale ploeg die hij leidde.

De Noor heeft wel al verschillende Europese wedstrijden van Belgische clubs gefloten. Recent was hij nog de scheidsrechter in de finale van de Youth League tussen Club Brugge en Real Madrid. Blauw-zwart verloor die wedstrijd na strafschoppen.

Saggi had daarnaast al twee wedstrijden van Anderlecht onder zijn hoede. In 2024 won paars-wit met 0-1 op het veld van Dinamo Minsk in de play-offs van de Europa League. Vorig seizoen leidde hij ook de uitwedstrijd tegen AEK Athene in de play-offs van de Conference League. Anderlecht verloor toen met 2-0.

Ook Union en Gent kwamen hem al tegen

Ook Union SG kreeg Saggi al eens als scheidsrechter toegewezen. In 2023 floot hij de groepswedstrijd in de Europa League tussen Union en Toulouse. Dat duel eindigde op een 1-1-gelijkspel.



Daarnaast leidde hij ook al een Europese wedstrijd van KAA Gent. De Buffalo’s wonnen in de zomer van 2023 met 1-2 op bezoek bij APOEL Nicosia in de play-offs van de Conference League.