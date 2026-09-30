Antwerp haalt wereldwijd sportmerk naar de Bosuil: ook Rode Duivel is al uithangbord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Antwerp haalt wereldwijd sportmerk naar de Bosuil: ook Rode Duivel is al uithangbord
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC heeft een nieuwe commerciële partner aan zich gebonden. The Great Old gaat in zee met Skechers, een van de grootste schoenen- en kledingmerken ter wereld. Het Amerikaanse bedrijf wordt Official Partner van de club en krijgt daardoor ook een zichtbare plaats op de Bosuil.

Skechers zal gedurende het seizoen onder meer verschijnen op de LED-boarding en het scorebord in het Bosuilstadion. De samenwerking is ook op het veld al zichtbaar. Antwerp-speler Louie Van Gelder draagt momenteel voetbalschoenen van het merk.

Skechers is de voorbije jaren nadrukkelijker de internationale voetbalmarkt beginnen te bespelen. Het merk heeft verschillende bekende spelers aan zich gebonden. De grootste naam is Harry Kane, maar ook Mohammed Kudus en Rode Duivel Roméo Lavia behoren tot de voetballers die met Skechers samenwerken. Met Antwerp komt daar nu ook een partnership met een Belgische club bij.

Skechers ziet mogelijkheden op de Bosuil

"Het partnership met Royal Antwerp FC geeft Skechers een podium in het hart van de Belgische voetbalcultuur", zegt Maurice van Berkel, Country Manager van Skechers Benelux op de clubwebsite. Het bedrijf benadrukt dat het met zijn voetbalschoenen inzet op een combinatie van snelheid, grip en comfort.

Voor Antwerp past de overeenkomst in de verdere commerciële uitbouw van de club. Eerder in september werd ook Business Club 1880 gelanceerd en de Bosuil werd volledig uitgerust met 4G- en 5G-connectiviteit.

Sportief minder goed nieuws voor Antwerp

De nieuwe commerciële deal komt er op een moment dat het sportief minder vlot loopt. Antwerp begon het seizoen onder Marvin Compper nog met zeges tegen SK Beveren en KV Kortrijk. Daarna volgde het spectaculaire 4-4-gelijkspel tegen KRC Genk, waarin rood-wit in de slotfase nog terugkwam van een 1-4-achterstand.

Sindsdien bleef Antwerp zonder punten. STVV won met 1-4 op de Bosuil, waarna The Great Old ook verloor van Standard, Club Brugge en Union. Antwerp verzamelde daardoor zeven punten uit zijn eerste zeven competitiewedstrijden.

Op commercieel vlak blijft de club ondertussen wel verder bouwen. Met Skechers haalt Antwerp nu een merk binnen dat ook internationaal steeds nadrukkelijker zijn plaats in het voetbal opeist.

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