Bekendste supporter van de Rode Duivels trekt duidelijke grens na België-Frankrijk

Moeten we Obelgix nog voorstellen? Hij is intussen een bekende figuur in het Belgische voetbal en volgt de Rode Duivels overal ter wereld in zijn zwart-geel-rode Obelix-kostuum. Hij is zonder twijfel een van de bekendste supporters van België. Afgelopen zomer liet hij nog geregeld van zich horen tijdens het WK 2026.

Nu de interlandbreak opnieuw is begonnen, heeft hij zijn kostuum weer bovengehaald om de Rode Duivels aan te moedigen. Zijn aanwezigheid is intussen bijna vanzelfsprekend geworden op de grote afspraken van de Belgische nationale ploeg, zowel in eigen land als op verplaatsing.

Maandag was hij uiteraard aanwezig in het Koning Boudewijnstadion voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Daar hoorde hij hoe het Franse volkslied werd uitgefloten. Dat gedrag stelde hem teleur.

Gefluit tijdens het Franse volkslied stelt hem teleur

"Ik betreur natuurlijk het gefluit tijdens het Franse volkslied. Dat is helemaal niet iets waar ik van hou, zowel thuis als op verplaatsing", legde hij uit. "Ik vind dat je het volkslied van een ander land moet respecteren. Sommige mensen deden dat niet en dat is jammer."

Hij hoopt dat het niet meer gebeurt. "De volgende keren zou ik hen eerder vragen om het volkslied van de tegenstander te applaudisseren. Als er gefloten wordt omdat we niet tevreden zijn over een actie of omdat er een fout wordt gemaakt, is dat logisch. Maar er moet respect zijn voor het volkslied van de tegenstander."

Voor Obelgix mag sportieve rivaliteit nooit bepaalde grenzen overschrijden. Ook tijdens de meest geladen wedstrijden moet respect tussen supporters volgens hem een prioriteit blijven.





"We kwamen enkele Fransen tegen en eerlijk gezegd verliep dat allemaal sportief. Het zijn onze buren. Ja, je kunt verliezen en je kunt winnen, maar ik vind dat er altijd respect moet zijn tussen de mensen die je tegenkomt", benadrukte hij. "Ik heb ook geen zin om ooit in Italië of in een ander land uitgescholden te worden of bier in mijn gezicht gegooid te krijgen. Respect in het voetbal vind ik heel belangrijk."

Ook slechte ervaring in Italië

Vrijdagavond won België met 0-2 in Italië. Obelgix was uiteraard ook aanwezig in het Stadio Olimpico in Rome. Op de tribunes verliep echter niet alles zoals gehoopt. Die ervaring versterkte zijn mening over het gedrag van supporters in stadions alleen maar.

Hij vertelde dat sommige Italiaanse supporters zich respectloos gedroegen. "Om nog een ander voorbeeld te geven: in Italië zagen we jongeren, misschien 300 of 500, die ons de hele wedstrijd uitscholden, middelvingers opstaken enzovoort. Jongeren van 16 tot 20 of 25 jaar. Dat is voetbal niet. Zeker bij nationale ploegen is de sfeer normaal nog veel familiaal."