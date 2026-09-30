Bekerwedstrijd Heist-Antwerp zorgt nu al voor kopzorgen buiten het veld

Heist ontvangt Antwerp op zaterdag 17 oktober in eigen huis voor de zestiende finales van de Croky Cup. Dat staat ondertussen vast. De wedstrijd wordt om 17.30 uur afgetrapt in het gemeentelijk sportstadion. Een opvallend uur, zeker voor een club uit eerste nationale, maar veel inspraak had Heist daar zelf niet in.

Bij de thuisploeg hadden ze de wedstrijd liever op een ander moment gespeeld. De kalender wordt echter mee bepaald door de Pro League en rechtenhouder Play Sports. Daarbij moet rekening worden gehouden met het maximumaantal wedstrijden dat tegelijk kan plaatsvinden, maar ook met clubs die vlak voordien Europees in actie komen en voldoende rust moeten krijgen.

Heist had weinig inspraak

Algemeen directeur Dennis Henderickx maakt duidelijk dat Heist vooral de beslissing heeft moeten ondergaan. De Pro League nam wel contact op met de lokale politie om te bekijken of de organisatie van de wedstrijd haalbaar was, maar over een eventuele wissel van locatie of het aanvangsuur werd volgens hem niet met de club overlegd.

Organisatorisch wacht Heist daardoor een stevige opdracht. De club rekent op heel wat vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Tegelijk is er ook enthousiasme, want sportief ziet Heist voordelen in een thuiswedstrijd tegen The Great Old.

De club hoopt het stadion volledig te vullen. Er wordt gemikt op ongeveer 3.000 supporters. Dat moet voor een heel andere sfeer zorgen dan bij de vorige bekerwedstrijd tegen Kortrijk.

Bijzonder duel voor Jasper Goossens

Voor Heist-middenvelder Jasper Goossens krijgt de bekerwedstrijd nog een extra dimensie. Hij heeft een verleden bij Beerschot, maar is tegenwoordig zelfs actief voor Antwerp. Goossens werkt als jeugdscout bij de U10 en trekt in die functie elk weekend naar wedstrijden van onder meer Lierse, Westerlo, KV Mechelen en Beerschot.





Binnen de spelersgroep waren de meningen over de locatie verdeeld. Sommige spelers hadden graag eens op de vernieuwde Bosuil gespeeld. Anderen vinden dan weer dat Heist in het eigen stadion meer kans maakt om voor een verrassing te zorgen.

Eén zaak staat wel vast: de komst van Antwerp wordt voor Heist zowel organisatorisch als sportief een van de grootste afspraken van het seizoen.