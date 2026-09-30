DONE DEAL - Vorig jaar nog bij Union SG: speler met verleden bij Club en Antwerp heeft beet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL - Vorig jaar nog bij Union SG: speler met verleden bij Club en Antwerp heeft beet
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Jens Teunckens heeft een contract getekend bij Thes Sport Tessenderlo. De ervaren Belg gaat zo heel dicht bij huis aan de slag. Vorig seizoen speelde hij nog op het allerhoogste niveau bij Union SG, al was hij uiteraard niet meer eerste doelman en dus mocht hij vertrekken bij de Brusselaars.

"Vorig seizoen was hij aan de slag bij Union SG, maar Teunckens verdiende vooral zijn strepen bij onder meer: Club Brugge (jeugd), Lierse SK en speelde ook even in Cyprus bij AEK Larnaca", aldus Thes Sport in een officieel bericht op de eigen webstek.

Teunckens woont volgens de Limburgse club op 500 meter van Het Sportpark en vond Thes de ideale club: “Ik ben trots om vanaf nu bij Thes te spelen. Ook al is dit mijn eerste keer bij de club, toch voelt het als thuiskomen. Vanaf dag 1 ga ik alles geven voor de club, medespelers en supporter."

De cirkel is rond voor Jens Teunckens, die een contract tekende bij Thes Sport Tessenderlo

Daarmee is de cirkel voor Teunckens helemaal rond, zo lijkt het. De in Geel geboren speler kwam uit voor de jeugd van Genenbos Sport (2003-2005), KVC Westerlo (2005-2012) en Club Brugge. Bij blauw-zwart kwam hij via de jeugd piepen bij de A-kern.

Daarna volgde een uitleenbeurt aan Royal Antwerp FC, via Larnaca en RKC Waalwijk kwam hij bij Lierse terecht. Vorig jaar zat hij al eens een paar maanden zonder club, tot Union SG hem half oktober plots transfervrij wist op te halen.

Teunckens heeft een verleden bij Union SG, Antwerp, Westerlo, Lierse en Club Brugge

Een jaartje later is het nu Thes Sport geworden. Teunckens gaat zo opnieuw dicht(er) bij huis voetballen en kan mogelijk nog van grote waarde worden voor zijn nieuwe club. Op die manier kunnen de Limburgers misschien een nieuwe stap zetten.

Thes Sport van zijn kant is met 5 op 12 begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eerste Nationale van het Vlaamse Amateurvoetbal binnen Voetbal Vlaanderen (VV). Woensdagavond volgt er een belangrijk duel in en tegen Roeselare.

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