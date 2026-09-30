Eerste avond voor eigen publiek loopt helemaal fout voor Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Schotland voor eigen publiek niet kunnen opfleuren met een goed resultaat. De voormalige trainer van Union SG zag zijn ploeg dinsdagavond met 0-3 verliezen van Zwitserland in de Nations League. Na twee interlands wacht hij zo nog altijd op zijn eerste overwinning.

De wedstrijd op Hampden Park kreeg al na acht minuten een bijzonder moeilijke wending voor de Schotten. Jack Hendry haalde Dan Ndoye neer en kreeg na tussenkomst van de VAR rood. Ricardo Rodríguez trapte de daaropvolgende vrije trap binnen. Na de rust maakten Nico Elvedi en Zeki Amdouni de nederlaag compleet.

Pocognoli wacht nog op eerste Schotse goal

Voor Pocognoli was het zijn tweede wedstrijd sinds zijn aanstelling als opvolger van Steve Clarke. Zijn debuut enkele dagen eerder was op een 0-0-gelijkspel tegen Slovenië geëindigd. Schotland heeft onder de Belgische trainer dus nog niet gescoord en telt na twee wedstrijden één punt.

Toch was er tegen Zwitserland aanvankelijk iets te zien van het voetbal dat Pocognoli wil brengen. Schotland begon met hoge druk en probeerde aanvallend te spelen, maar de vroege uitsluiting veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Ook Pocognoli zelf kreeg kort voor de rust geel na protest bij de scheidsrechter.

Razendsnelle trainerscarrière

De 39-jarige Pocognoli heeft er inmiddels een opvallend parcours als trainer opzitten. Na zijn spelerscarrière werkte hij bij de U21 van Union, de U18 van KRC Genk en de Belgische U18. In 2024 kreeg hij zijn eerste kans als hoofdtrainer bij Union en leidde hij de Brusselaars meteen naar de Belgische titel, de eerste voor de club in negentig jaar. Ook de Supercup werd gewonnen.

In oktober 2025 vertrok Pocognoli naar AS Monaco. Daar kwam na één seizoen alweer een einde aan de samenwerking. Hij stond 38 wedstrijden aan het roer, met zestien overwinningen, negen gelijke spelen en dertien nederlagen. Monaco eindigde als zevende in de Ligue 1.





In augustus kreeg Pocognoli vervolgens de Schotse nationale ploeg onder zijn hoede met een contract voor twee jaar. Zijn eerste interlandzege zal minstens tot de volgende wedstrijd moeten wachten.