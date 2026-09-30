EK komt nu wel héél dichtbij voor jonge Rode Duivels: dit zegt de bondscoach

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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EK komt nu wel héél dichtbij voor jonge Rode Duivels: dit zegt de bondscoach
Foto: © photonews
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De Jonge Duivels leken al vroeg op weg naar een zorgeloze avond. België opende de score in de zevende minuut en kreeg vlak voor rust ook nog hulp van Wales, dat met tien man verder moest. Toch hadden onze jonge landgenoten het na de pauze bijzonder lastig om een overtuigende prestatie neer te zetten. De zege kwam niet in het gedrang en zo komt het EK steeds dichterbij.

De 1-0-zege levert België wel een stevige uitgangspositie op in de EK-kwalificatie, maar bondscoach Gill Swerts was na afloop allerminst tevreden over het spelbeeld. Dat vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Dit was zeker geen goede wedstrijd, eigenlijk een kopie van die van vorige vrijdag tegen Wit-Rusland", gaf Swerts toe. Ook dat duel wonnen de Jonge Duivels met 1-0.

Swerts ziet dezelfde problemen als tegen Wit-Rusland

De start bood nochtans perspectief. "Na een kwartier zag het er veelbelovend uit. We zagen de loopacties die we wilden zien, maakten snel een doelpunt en ik hoopte dat we de wedstrijd van bij het begin zouden controleren", aldus de Belgische coach.

Daarna viel België echter terug in oude gewoontes. De ploeg slaagde er niet in om het tempo op te drijven en miste diepgang zonder bal. "Er sloop wat nonchalance in de ploeg. Vanaf het begin van de tweede helft ontbrak ook opnieuw de efficiëntie", analyseerde Swerts.

Jonge Duivels houden deze keer wel stand

België maakte het zichzelf volgens de bondscoach onnodig moeilijk tot in de slotfase. Toch zag Swerts ook een positief element: zijn ploeg gaf geen late gelijkmaker meer weg.

"Gelukkig hebben we op het einde geen doelpunt geïncasseerd. Dat is ons in het verleden geregeld overkomen, maar op dat vlak hebben we stappen gezet", klonk het.

Lees ook... Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

Duel in Denemarken beslist strijd om groepswinst

Dinsdag wacht de Jonge Duivels een mogelijk beslissende verplaatsing naar Denemarken. België telt drie punten meer dan de Denen, die in de heenwedstrijd in Westerlo met 2-0 werden verslagen. Denemarken heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

"We staan bovenaan en hebben ons lot in eigen handen. Denemarken moet winnen. Ze zullen niet meteen alles open gooien, maar er zal meer ruimte zijn dan in de voorbije twee wedstrijden. Daar moeten we gebruik van maken", blikte Swerts vooruit.

De bondscoach verwacht wel een stevige test. "Denemarken is een heel sterke ploeg met spelers van een erg hoog niveau."

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