Exacte speeldata Croky Cup bekend: dit is wanneer uw favoriete ploeg in actie komt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Exacte speeldata Croky Cup bekend: dit is wanneer uw favoriete ploeg in actie komt
Foto: © photonews
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De kalender voor de zestiende finales van de Croky Cup ligt volledig vast. De zestien wedstrijden worden dit seizoen verspreid over drie dagen, van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober. Daarmee weten ook de clubs uit de Jupiler Pro League wanneer hun bekeravontuur officieel begint.

De Pro League maakte woensdag de exacte speelmomenten bekend. Voor het eerst worden de zestiende finales niet tijdens de week, maar volledig in het weekend afgewerkt. Ook de achtste finales krijgen later dit seizoen een plaats in het weekend.

Vrijdag meteen vier wedstrijden

Vrijdagavond wordt de ronde afgetrapt met vier duels. SK Beveren-Habay-la-Neuve, Sporting Hasselt-Cercle Brugge en KVC Westerlo-Patro Eisden beginnen allemaal om 20.30 uur. Om 21 uur volgt Standard-FCV Dender.

Zaterdag staat het grootste deel van het programma op de kalender. Om 17.30 uur ontvangt KSK Heist Antwerp, speelt OH Leuven tegen Francs Borains en neemt RAEC Mons het op tegen Sporting Charleroi.

Later op de avond volgen nog vier affiches. Club Brugge ontvangt KSC Lokeren om 20.45 uur. Op hetzelfde moment staan ook Virton-KRC Genk, Zulte Waregem-RFC Seraing en RAAL La Louvière-RFC Liège op het programma.

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Anderlecht zondag naar het Kiel

Zondag beginnen de eerste wedstrijden al om 13.30 uur. KV Mechelen krijgt dan KAS Eupen over de vloer, Union Rochefortoise ontvangt KAA Gent en bekerhouder Union SG neemt het thuis op tegen KFC Nijlen.

De opvallendste affiche van de slotdag volgt om 18 uur. Anderlecht trekt dan naar het Kiel voor de bekerwedstrijd tegen Beerschot. Een halfuur later sluiten STVV en Lommel SK de zestiende finales af op Stayen.

De loting had eerder al enkele aantrekkelijke confrontaties opgeleverd, maar pas nu kunnen supporters hun agenda definitief invullen. Voor verschillende amateur- en Challenger Pro League-clubs wacht meteen een affiche tegen een ploeg uit de hoogste afdeling.

De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales. Die worden volgens de nieuwe kalender eveneens in een weekend gespeeld, van 4 tot en met 6 december.

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Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
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