Geen enkele keuze: Boeckx meent dat Van Bommel-aanpak wel moest geïntroduceerd worden bij Rode Duivels

Mark van Bommel laat met zijn aanpak de Rode Duivels energiek en dynamisch voetbal brengen. Er wordt veel van de spelers vereist in balverlies. Voor Frank Boeckx is het niet alleen leuk om naar te kijken maar moest deze spelwijze ook geïmplementeerd worden gezien het spelersmateriaal.

Dat heeft de voormalige doelman duidelijk laten verstaan in de HLN Voetbalpodcast. "Ik denk dat het voor Mark van Bommel zeer leuk is om mee te geven aan hun spelers dat hun negatieve meters hun aanvallende acties niet in het gedrang brengt, omdat hij verschillende opties heeft." Dat laatste gegeven is voor Boeckx ook absoluut cruciaal.

Van Bommel kan zijn spelers immers vooruit en achteruit laten sprinten, in de wetenschap dat ze het mogelijk maar zestig minuten kunnen doen. Wanneer ze dan nog onvoldoende fris zijn, heeft hij andere profielen die hij kan inbrengen om exact hetzelfde te doen in de laatste dertig minuten. Op die manier kunnen de Rode Duivels dit als ploeg negentig minuten volhouden.

Systeem Van Bommel werkt niet met zwakkere back-up

Boeckx stelt dat het problematisch kan zijn als je zoiets bij een club probeert. Een trainer die Mika Godts en een andere en veel minder goede linkerwinger tot zijn beschikking heeft, zal er misschien voor kiezen om Godts negentig minuten op het veld te laten staan en minder intensief voetbal te brengen.

De speelstijl van Van Bommel lijkt juist een goede match voor het offensieve talent bij de Rode Duivels. "Als je zoveel talent hebt in die voorste linie, moet je alles vragen van die spelers. Dan gaan die dat willen doen en gaan ze er ook met heel veel plezier af. Lukebakio, Moreira, Doku, Godts, Fernandez Pardo: dat zijn allemaal jongens die voorin kunnen spelen in het systeem van Van Bommel."

Godts en Lukebakio schitterden al onder Van Bommel

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Die wetenschap noopt Boeckx tot een conclusie. "Dan hebben we toch wel de weelde om te zeggen: we moeten dat gaan doen." Vooral Godts en Lukebakio hebben al getoond dat ze vanuit die collectieve aanpak ook individueel kunnen schitteren. Bij de andere vernoemde spelers moet dit wel nog blijken.