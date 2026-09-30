Geweldige opsteker voor Vitor Bruno

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Geweldige opsteker voor Vitor Bruno
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4388

RSCA-coach Besnik Hasi zal het niet onder stoelen of banken steken: met een volledig fitte Ilay Camara had het seizoen van Anderlecht er mogelijk anders uitgezien. De voormalige flankverdediger van Standard werd voor 4,5 miljoen euro teruggehaald om een dragende speler te worden in het spel van paars-wit.

Camara liet tijdens de seizoensstart meteen zijn kwaliteiten zien. Zijn explosiviteit en versnellingen op de flank boden Anderlecht een extra wapen, maar blessures hebben zijn opmars vervolgens stevig afgeremd. Al is er licht aan het einde van de tunnel.

Ilay Camara opnieuw op het trainingsveld bij Anderlecht

De zware versnellingen en richtingswissels eisten hun tol bij de 23-jarige verdediger. Camara kampte al meermaals met fysieke problemen en moest zich in juni uiteindelijk laten opereren nadat hij een breuk in zijn voet had opgelopen.

Daardoor kwam de intussen Senegalese international dit seizoen nog geen minuut in actie voor Anderlecht. Er is nu wel opnieuw reden tot optimisme: Camara werkte gisteren voor het eerst opnieuw een training af op Neerpede.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ilay Camara

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