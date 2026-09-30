De leider van de Belgische defensie spreekt

Nathan Ngoy lijkt zich steeds nadrukkelijker te profileren bij de Rode Duivels. De Brusselaar vormde maandagavond in het Koning Boudewijnstadion een stevig centraal duo met Brandon Mechele, een combinatie van jeugdig enthousiasme en ervaring. Het doet denken aan de manier waarop bondscoach Mark Van Bommel eerder bij Antwerp zijn defensie organiseerde, met onder meer Willian Pacho en Toby Alderweireld.

"Zijn principes lijken inderdaad op die bij Antwerp, en dat is logisch", vertelde Ngoy na afloop in de mixed zone. De verdediger van LOSC Lille maakte opnieuw een degelijke indruk, al ontsnapte hij voor de rust aan een strafschop na een duwfout die de Fransen graag bestraft hadden gezien.

Nathan Ngoy telt al tien caps bij de Rode Duivels

Ngoy werd bij de nationale ploeg gelanceerd door Rudi Garcia. De verdediger, die via FC Brussels en de jeugdopleiding van Anderlecht bij Standard doorbrak, staat inmiddels al aan tien interlands. Tegen Frankrijk leverde hij andermaal een sterke prestatie af, ondanks de fase waarin hij met zijn ingreep mogelijk een penalty had kunnen veroorzaken.

De Duivels kwamen dicht bij een resultaat tegen een aantrekkelijk Frankrijk, maar kregen in de slotfase alsnog het deksel op de neus. Volgens Ngoy ontbrak het België vooral aan scherpte in de beslissende momenten.

"We moesten harder zijn op het einde"

"Er lag iets in deze wedstrijd voor ons. We hebben kansen gehad, maar we zijn er niet in geslaagd om dat doelpunt te maken", analyseerde Ngoy. "Wat het verschil maakte? We moeten op het einde harder zijn, een actie afstoppen en minstens één van onze offensieve kansen afwerken."

Ngoy zelf schuwde de duels niet, zoals wel vaker in zijn spel. Bij de late Franse treffer was Maxim De Cuyper, ingevallen voor Joaquin Seys, minder alert. De flankspeler liet Michael Olise lopen, waarna Frankrijk alsnog toesloeg. De Cuyper speelt bij Brighton hoger op het veld, maar werd in die fase opnieuw met zijn defensieve verantwoordelijkheden geconfronteerd.





Het kostte België uiteindelijk een punt – een punt dat met pure strijdlust was verdiend tegen een indrukwekkende Franse ploeg; een team dat verre van een 'B-elftal' was, ondanks het talent dat op de bank werd gehouden en pas laat in de wedstrijd werd ingebracht. Sterker nog, veel Franse journalisten waren maandagavond van mening dat Les Bleus in Brussel beter hadden gepresteerd dan in Turkije – hun eerste wedstrijd onder Zinédine Zidane.

"Wat Mark van Bommel van ons vraagt ​​is duidelijk, en dat is op het veld terug te zien. We spelen als een team, voeren het strijdplan tot in de puntjes uit en dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Ik denk dat iedereen de impact ziet die hij heeft gehad. We zetten druk, jagen de tegenstander op en tonen ook echt karakter wanneer we aan de bal zijn."

Nathan Ngoy kijkt ernaar uit om "thuis" op Sclessin te spelen

Hij toonde echt karakter – net zoals wanneer hij de bal naar voren brengt – en aarzelde niet om de kwaliteiten te tonen waarmee hij in de Pro League opviel: het doorbreken van de verdedigende linies (door middel van rushes of lange passes) en het oprukken naar voren. Op die momenten zakte Roméo Lavia tijdelijk terug om zijn positie in de verdediging over te nemen.

"We kennen elkaar heel goed. We hebben lang samen gespeeld en hij is een erg intelligente jongen. Een geweldige voetballer – iets wat hij vanavond opnieuw heeft bewezen. Het is een plezier om met hem samen te spelen, net als met (Nicolas) Raskin. Het is een plezier om met iedereen samen te spelen. We hebben een geweldig team en ik ben blij dat ik naast al deze topspelers mag spelen."

Belangrijke wedstrijd tegen Turkije op Sclessin

De kans is groot dat Nathan Ngoy aanstaande vrijdagavond ook speelt – waarschijnlijk de volledige wedstrijd – op zijn oude vertrouwde plek: het stadion van Standard, tegen Turkije. Een voorrecht dat Diego Moreira, die geschorst is, aan zijn neus voorbij ziet gaan.

"Ik zeg niet graag dat de ene wedstrijd specialer is dan de andere. Maar ik moet toegeven: voor mij voelt dit als thuiskomen. Ik kan niet wachten", aldus de speler die in 53 officiële wedstrijden de kleuren van de "Rouches" droeg, met een glimlach op zijn gezicht.