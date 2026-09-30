Interview De leider van de Belgische defensie spreekt

De leider van de Belgische defensie spreekt
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Nathan Ngoy lijkt zich steeds nadrukkelijker te profileren bij de Rode Duivels. De Brusselaar vormde maandagavond in het Koning Boudewijnstadion een stevig centraal duo met Brandon Mechele, een combinatie van jeugdig enthousiasme en ervaring. Het doet denken aan de manier waarop bondscoach Mark Van Bommel eerder bij Antwerp zijn defensie organiseerde, met onder meer Willian Pacho en Toby Alderweireld.

"Zijn principes lijken inderdaad op die bij Antwerp, en dat is logisch", vertelde Ngoy na afloop in de mixed zone. De verdediger van LOSC Lille maakte opnieuw een degelijke indruk, al ontsnapte hij voor de rust aan een strafschop na een duwfout die de Fransen graag bestraft hadden gezien.

Nathan Ngoy telt al tien caps bij de Rode Duivels

Ngoy werd bij de nationale ploeg gelanceerd door Rudi Garcia. De verdediger, die via FC Brussels en de jeugdopleiding van Anderlecht bij Standard doorbrak, staat inmiddels al aan tien interlands. Tegen Frankrijk leverde hij andermaal een sterke prestatie af, ondanks de fase waarin hij met zijn ingreep mogelijk een penalty had kunnen veroorzaken.

De Duivels kwamen dicht bij een resultaat tegen een aantrekkelijk Frankrijk, maar kregen in de slotfase alsnog het deksel op de neus. Volgens Ngoy ontbrak het België vooral aan scherpte in de beslissende momenten.

"We moesten harder zijn op het einde"

"Er lag iets in deze wedstrijd voor ons. We hebben kansen gehad, maar we zijn er niet in geslaagd om dat doelpunt te maken", analyseerde Ngoy. "Wat het verschil maakte? We moeten op het einde harder zijn, een actie afstoppen en minstens één van onze offensieve kansen afwerken."

Ngoy zelf schuwde de duels niet, zoals wel vaker in zijn spel. Bij de late Franse treffer was Maxim De Cuyper, ingevallen voor Joaquin Seys, minder alert. De flankspeler liet Michael Olise lopen, waarna Frankrijk alsnog toesloeg. De Cuyper speelt bij Brighton hoger op het veld, maar werd in die fase opnieuw met zijn defensieve verantwoordelijkheden geconfronteerd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kostte België uiteindelijk een punt – een punt dat met pure strijdlust was verdiend tegen een indrukwekkende Franse ploeg; een team dat verre van een 'B-elftal' was, ondanks het talent dat op de bank werd gehouden en pas laat in de wedstrijd werd ingebracht. Sterker nog, veel Franse journalisten waren maandagavond van mening dat Les Bleus in Brussel beter hadden gepresteerd dan in Turkije – hun eerste wedstrijd onder Zinédine Zidane.

"Wat Mark van Bommel van ons vraagt ​​is duidelijk, en dat is op het veld terug te zien. We spelen als een team, voeren het strijdplan tot in de puntjes uit en dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Ik denk dat iedereen de impact ziet die hij heeft gehad. We zetten druk, jagen de tegenstander op en tonen ook echt karakter wanneer we aan de bal zijn."

Nathan Ngoy kijkt ernaar uit om "thuis" op Sclessin te spelen

Hij toonde echt karakter – net zoals wanneer hij de bal naar voren brengt – en aarzelde niet om de kwaliteiten te tonen waarmee hij in de Pro League opviel: het doorbreken van de verdedigende linies (door middel van rushes of lange passes) en het oprukken naar voren. Op die momenten zakte Roméo Lavia tijdelijk terug om zijn positie in de verdediging over te nemen.

"We kennen elkaar heel goed. We hebben lang samen gespeeld en hij is een erg intelligente jongen. Een geweldige voetballer – iets wat hij vanavond opnieuw heeft bewezen. Het is een plezier om met hem samen te spelen, net als met (Nicolas) Raskin. Het is een plezier om met iedereen samen te spelen. We hebben een geweldig team en ik ben blij dat ik naast al deze topspelers mag spelen."

Belangrijke wedstrijd tegen Turkije op Sclessin

De kans is groot dat Nathan Ngoy aanstaande vrijdagavond ook speelt – waarschijnlijk de volledige wedstrijd – op zijn oude vertrouwde plek: het stadion van Standard, tegen Turkije. Een voorrecht dat Diego Moreira, die geschorst is, aan zijn neus voorbij ziet gaan.

"Ik zeg niet graag dat de ene wedstrijd specialer is dan de andere. Maar ik moet toegeven: voor mij voelt dit als thuiskomen. Ik kan niet wachten", aldus de speler die in 53 officiële wedstrijden de kleuren van de "Rouches" droeg, met een glimlach op zijn gezicht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Standard
België
Nathan Ngoy

Meer nieuws

Uitspraken spreken boekdelen: werkelijk geen greintje negativiteit rond 'Van Bommel-bal' bij Rode Duivels Analyse

Uitspraken spreken boekdelen: werkelijk geen greintje negativiteit rond 'Van Bommel-bal' bij Rode Duivels

10:00
1
LIVE - Interlandbreak: Ierland twijfelt nog steeds of het tegen Israël gaat spelen

LIVE - Interlandbreak: Ierland twijfelt nog steeds of het tegen Israël gaat spelen

11:00
1
Exacte speeldata Croky Cup bekend: dit is wanneer uw favoriete ploeg in actie komt

Exacte speeldata Croky Cup bekend: dit is wanneer uw favoriete ploeg in actie komt

12:17
Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club'

Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club'

12:00
1
Geweldige opsteker voor Vitor Bruno

Geweldige opsteker voor Vitor Bruno

10:30
EK komt nu wel héél dichtbij voor jonge Rode Duivels: dit zegt de bondscoach

EK komt nu wel héél dichtbij voor jonge Rode Duivels: dit zegt de bondscoach

09:00
2
Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig

Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig

08:30
5
DONE DEAL - Vorig jaar nog bij Union SG: speler met verleden bij Club en Antwerp heeft beet

DONE DEAL - Vorig jaar nog bij Union SG: speler met verleden bij Club en Antwerp heeft beet

09:30
'Manchester City naar vierde klasse?' Premier League is streng, City bijt van zich af

'Manchester City naar vierde klasse?' Premier League is streng, City bijt van zich af

08:00
27
Sam Kerkhofs onder de indruk van jonge Genkenaar: “Echt wow!”

Sam Kerkhofs onder de indruk van jonge Genkenaar: “Echt wow!”

07:30
Meningen over Mechelen lopen heel zwaar uiteen: "Dan wordt het heel moeilijk"

Meningen over Mechelen lopen heel zwaar uiteen: "Dan wordt het heel moeilijk"

07:00
5
Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

Rode Duivels in polepositie voor EK-ticket na slopende wedstrijd tegen Wales

22:00
DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt

DONE DEAL - STVV of Gent wilden Ito: de keuze is gemaakt

23:00
RSC Anderlecht verrast met nieuwe ervaren coach

RSC Anderlecht verrast met nieuwe ervaren coach

22:30
Live. Transfernieuws 29/9: Charleroi doet stevig zaakje

Live. Transfernieuws 29/9: Charleroi doet stevig zaakje

21:30
Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

Gewezen Rode Duivel een buitenkansje voor Anderlecht? Stand van zaken

19:30
2
PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht Analyse

PSG, Barcelona, Lyon, Porto, ... : grote clubs kloppen met reden aan bij Anderlecht

21:00
2
Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

Roméo Lavia reageert meteen zelf na indrukwekkende comeback bij Rode Duivels

18:00
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

20:30
Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

Standard wil Sclessin vullen en pakt uit met ferme actie voor de fans

15:30
'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs: nieuwe kaper op de kust'

20:00
1
Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

Philippe Albert hard voor Rode Duivels na nederlaag tegen Frankrijk

17:00
11
Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

Nieuwe hiërarchie bij België: WK-afvaller grijpt plots hoofdrol onder Van Bommel

16:30
1
Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

Ferme domper voor Alexis Saelemaekers bij AC Milan

19:00
Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

Het degradatiedebat: denk aan de these van Gert Verheyen

18:30
OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger

15:48
13
Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

Thibaut Courtois breidt imperium verder uit en zet nu opvallende stap buiten het voetbal

15:00
1
Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

Ex-publiekslieveling van KAA Gent krijgt plots nationale ploeg in handen

17:30
"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord Analyse

"Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord

14:40
20
Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

Besiktas geeft Rode Duivel niet op: nieuwe transferpoging ligt al op tafel voor januari

14:20
4
Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

Peter Vandenbempt ziet drie ontdekkingen bij de Rode Duivels: "Hij was onversneden klasse"

13:30
1
Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

Rode Duivels krijgen na nederlaag tegen Frankrijk onaangename verrassing op nieuwe live FIFA-ranking

13:00
6
Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

Zorgen om Lukaku nemen toe: Fenerbahçe kijkt al naar opvallende winteroplossing

14:00
2
Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

12:30
6
🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Reactie

🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek

29/09
21
Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

Albert ziet cruciale fout van Van Bommel bij nederlaag tegen Frankrijk

29/09
32

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

fierce fierce over Meningen over Mechelen lopen heel zwaar uiteen: "Dan wordt het heel moeilijk" Stigo12 Stigo12 over Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club' André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Vincent Mannaert is nieuwe CEO van de KBVB en dit is zijn opvolger De nonkel De nonkel over Over De Bruyne, Lukaku, Godts en Lavia: Van Bommel houdt zich niet in en verklapt al iets voor vrijdag wilmabar123 wilmabar123 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Ladinski Ladinski over Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig FCBalto FCBalto over België - Turkije: - H.J. H.J. over Uitspraken spreken boekdelen: werkelijk geen greintje negativiteit rond 'Van Bommel-bal' bij Rode Duivels FCB vo altijd FCB vo altijd over "Waarom spelen de Belgen nu beter dan op het hele WK?" Blinkende nieuwigheden en perceptie als codewoord FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Teken van winnaarsmentaliteit of compleet erover? Doelpunt Olise maakt Zidane helemaal gek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved