Interview Mandela Keita haalt anekdote over Van Bommel boven: "Dat was voor mij een grote domper"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Mandela Keita haalt anekdote over Van Bommel boven: "Dat was voor mij een grote domper"
Foto: © photonews
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Mandela Keita is na bijna drie jaar opnieuw Rode Duivel. De middenvelder van Parma kwam in oktober 2023 drie minuten in actie tegen Oostenrijk en verdween daarna uit beeld bij de nationale ploeg. Na sterke prestaties in Italië kreeg hij van bondscoach Mark van Bommel een nieuwe kans. De twee kennen elkaar uiteraard nog van hun succesvolle periode bij Antwerp.

Keita terug bij de Rode Duivels: “Het niveau ligt hier hoger”

Mandela Keita geniet zichtbaar van zijn terugkeer bij de nationale ploeg. “Ik ben heel tevreden om hier te zijn. Ik denk dat elke speler zo snel mogelijk naar de nationale ploeg wil komen, maar er is een tijd voor alles. Nu ben ik hier en ben ik tevreden. Het is aan mij om op training en in de wedstrijden te tonen dat ik er klaar voor ben.”

Na zijn eerste training merkte hij meteen een verschil met Parma. “Ik voel natuurlijk dat de kwaliteit hier hoger ligt. Met alle respect voor mijn club, maar hier zijn de beste Belgen van de wereld. Het niveau ligt dus hoger. Ik probeer me daaraan aan te passen en te doen wat de coach vraagt.”

Die coach kent hij bijzonder goed. Van Bommel werkte bij Antwerp al met Keita en leidde hem naar de landstitel en de beker. “Ik heb heel veel van hem opgestoken en dankzij hem heel veel progressie gemaakt. We hebben samen veel mooie momenten beleefd. Ik hoop dat we in de toekomst nog mooie momenten kunnen beleven.”

Toch was Keita niet specifiek bezig met een terugkeer omdat Van Bommel bondscoach werd. “Heel eerlijk: nee. Ik ben natuurlijk heel blij voor hem, maar voor mij maakte het niet uit of het Rudi Garcia, Domenico Tedesco of een andere coach was. Het is aan mij om te tonen dat ik het verdien om erbij te zijn.”

Hij bleef ook tijdens zijn afwezigheid naar zichzelf kijken. “Er zijn dingen die je niet kan controleren. Ik probeer te controleren wat ik op het veld kan controleren en mijn best te doen. Als ik niet geselecteerd word, betekent dat dat er dingen zijn die ik kan verbeteren. Ik ben heel kritisch voor mezelf en probeer elke dag beter te worden.”

Dat lukte volgens hem vooral op mentaal vlak. “Ik denk dat ik in Italië veel matuurder ben geworden. De overgang van België naar Italië was in het begin niet gemakkelijk. Jullie hebben misschien mijn eerste wedstrijden gezien: ik kreeg twee rode kaarten. In België en Italië zeiden ze toen meteen dat het klaar was voor mij. Maar dankzij die ervaring en de steun van de club ben ik daaruit geraakt. Nu ben ik hier en ben ik trots op mijn ontwikkeling.”

“Van Bommel probeerde bij Antwerp hetzelfde als nu bij de Duivels”

Keita ziet duidelijke gelijkenissen tussen de Van Bommel van Antwerp en de bondscoach die hij vandaag bij België ziet. “Eigenlijk is hij exact dezelfde. Omdat hij zelf een heel grote speler is geweest, voelt hij ook aan wat een groep nodig heeft. Hij communiceert heel goed met de spelers en probeert een familiegevoel te creëren.”

Ook bij de nationale ploeg wil Van Bommel volgens Keita snel structuur brengen. “Hij probeert stabiliteit en organisatie te brengen. We hebben niet veel tijd voor een wedstrijd, dus probeert hij zijn ideeën zo snel mogelijk duidelijk te maken. Hopelijk kunnen we tegen Italië al stap voor stap een verschil zien.”

Keita heeft uit zijn Antwerpse periode een concreet voorbeeld dat volgens hem perfect illustreert hoe Van Bommel werkt. In een wedstrijd tegen Club Brugge werd hij na twintig minuten gewisseld terwijl Antwerp 2-0 achterstond.

“Dat was voor mij natuurlijk een heel grote domper. Het leek alsof ik het slachtoffer van de situatie was, maar dat was niet zo. Het was eigenlijk bedoeld om het momentum van de wedstrijd te veranderen. We hebben die wedstrijd uiteindelijk met 3-2 gewonnen.”

Van Bommel kwam hem achteraf uitleggen waarom hij hem had vervangen. “Tactisch gezien was het een heel goede zet, maar als speler ben je natuurlijk niet tevreden wanneer je er na twintig minuten af moet. Dat hij naar mij kwam om het uit te leggen, apprecieerde ik enorm. Dat typeert hem. Hij zal altijd de waarheid vertellen. Daarna zijn we kampioen geworden, dus uiteindelijk is alles goed gekomen.”

Van Bommel belde hem niet persoonlijk nadat hij bondscoach werd. Keita vindt dat ook logisch. “Dat is niet de taak van een bondscoach. Hij moet niet iedere speler bellen om te zeggen dat hij hem volgt. Wij moeten bij onze club presteren en goede teamprestaties neerzetten. Hopelijk levert dat een selectie op.”

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