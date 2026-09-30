Interview Mandela Keita spreekt klare taal over ex-Antwerp-maatje Arthur Vermeeren: "Denk dat mensen dat vergeten"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Mandela Keita spreekt klare taal over ex-Antwerp-maatje Arthur Vermeeren: "Denk dat mensen dat vergeten"
Foto: © photonews
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Mandela Keita en Arthur Vermeeren waren ploegmaats bij Antwerp en bouwden er een sterke band op. Vandaag speelt Keita bij Parma en is hij opnieuw Rode Duivel, terwijl Vermeeren na passages bij Atlético Madrid en RB Leipzig opnieuw bij Antwerp terechtkwam. Keita blijft geloven in de kwaliteiten van zijn ex-ploegmaat en verwacht dat hij uiteindelijk opnieuw de top zal bereiken.

Hoe kijk je naar de situatie van Arthur Vermeeren?

“Arthur is een heel goede vriend van mij. Er zijn de voorbije jaren heel veel dingen gebeurd rond Arthur, maar ik denk dat mensen soms vergeten dat hij nog heel jong is. Hij heeft nog heel veel tijd om progressie te maken. Het is een speler die sowieso de top gaat bereiken.”

Of dat nu binnen enkele jaren is of iets later?

“Ja, dat weet ik niet. Maar ik ben altijd trots geweest op hoe hij alles heeft aangepakt en hoe hij met alles is omgegaan.”

Je bent dus niet verbaasd dat hij opnieuw bij Antwerp zit?

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“Ik ben vooral heel tevreden dat hij nu weer minuten kan maken bij Antwerp. Dat is wat elke speler wil: spelen. Bij de andere clubs is het helaas niet gegaan zoals hij wilde door andere omstandigheden.”

Mandela Keita blijft geloven in Arthur Vermeeren

Verwacht je hem opnieuw bij de Rode Duivels?

“Ik weet zeker dat hij binnen enkele jaren weer bij de nationale ploeg zal zijn en ook aan de top.”

Heb jij dan misschien een betere carrièrekeuze gemaakt door niet meteen naar een absolute topclub te gaan?

“Iedereen is anders. Ik had ook een blessure kunnen hebben of een coach kunnen hebben die mij misschien minder graag had. Een carrièrebeslissing is gebaseerd op heel veel dingen. En ik denk ook een beetje op geluk. Ik heb natuurlijk geluk gehad en dankzij de beslissingen die ik heb gemaakt, ben ik hier vandaag.”

Jij maakte destijds de overstap van OH Leuven naar Antwerp. Hoe belangrijk was dat moment voor jouw carrière?

“Toen ik die transfer van Leuven naar Antwerp maakte, is alles heel snel gegaan. Ik had met Mark gesproken en hij zei mij heel duidelijk wat het plan was: ‘Wees vrij, speel je spel en veel succes.’ Daarna is alles heel snel gegaan.”

Bij Leuven liep het op dat moment wat moeilijker?

“Ja, het was moeilijker. Ik speelde weinig, kwam net uit een blessure en kwam niet goed in het ritme. Mijn prestaties waren ook niet heel constant. Een nieuwe omgeving heeft me heel goed gedaan. Dankzij die nieuwe omgeving ben ik kampioen geworden, heb ik de beker gewonnen en is alles heel positief gegaan.”

Was het dus ook een kwestie van de juiste trainer op het juiste moment?

“Ja, exact. Het kon heel goed zijn dat ik niet naar Antwerp was gegaan en bij Leuven was gebleven. Dan was mijn carrièrepad misschien anders geweest.”

Je kan dus moeilijk zeggen dat jij betere keuzes hebt gemaakt dan Arthur?

“Nee, iedereen is anders. Arthur dacht op dat moment dat wat hij deed het beste voor hem was en ik dacht op dat moment dat wat ik deed het beste voor mij was. Het is moeilijk om daar achteraf een oordeel over te vellen.”

Zijn moeder Zeenap als drijvende kracht achter zijn carrière

Je praat vaak over de mensen die belangrijk zijn geweest in je carrière. Wie heeft daarin de grootste rol gespeeld?

“Mijn moeder. Ik was alleen met mijn moeder. Ze heeft alles gedaan voor mij. Ze heeft alles laten gaan voor mij. Ik ben hier dankzij haar en dankzij mijn familie.”

Je hebt het eerder gehad over de offers die zij voor jou heeft gebracht.

“Ja. Ze heeft heel veel gedaan voor mij. Alles wat ze kon doen, heeft ze gedaan. Ik ben haar daar heel dankbaar voor. Zonder haar was ik hier vandaag niet.”

Er was ook een heel bijzonder moment in Parma, op je verjaardag.

“Op 10 mei, mijn verjaardag. Op Moederdag. Toevallig was ze daar en ik wist niet dat ze ging komen. Het was allemaal een verrassing.”

En je scoorde die dag ook nog.

“Ja, toevallig scoor ik ook die dag. Dat is een onvergetelijke dag. Ik heb nog nooit zo’n grote emoties gevoeld.”

Dat moet voor jou extra speciaal geweest zijn omdat je weet hoeveel zij voor jou heeft gedaan.

“Ja, natuurlijk. Mijn moeder heeft alles voor mij gedaan. Als je dan op zo’n dag samen bent en je kan ook nog scoren, dan vergeet je dat nooit meer.”

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