Jelle Vossen scherp voor De Bruyne en Lukaku: "Dat krediet hebben ze niet meer"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jelle Vossen scherp voor De Bruyne en Lukaku: "Dat krediet hebben ze niet meer"
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku behoren al jaren tot de absolute sterkhouders van de Rode Duivels, maar volgens Jelle Vossen is hun statuut onder Mark van Bommel niet langer onaantastbaar. De voormalige Rode Duivel ziet dat de concurrentie toeneemt en vindt dat ook de twee boegbeelden zich opnieuw zullen moeten bewijzen.

Lukaku kreeg tegen Frankrijk geen speelminuten. Jan Ceulemans had verwacht dat de spits nog een kwartier zou invallen, maar Van Bommel hield hem op de bank. Tegen Italië kwam Lukaku wel in actie, al maakte hij daar volgens Vossen geen bijzonder scherpe indruk.

"Ik vond Lukaku tegen Italië ook niet zo scherp invallen. Is hij wel volledig fit?", vraagt Vossen zich af in Het Nieuwsblad. Daarna trekt hij de discussie breder. "Ik denk dat de overblijvers van de gouden generatie niet zomaar meer het krediet van vroeger hebben en zomaar een basisplaats of speelminuten kunnen blijven afdwingen. Dat geldt ook voor Kevin De Bruyne."

Ook De Bruyne wordt vroeg naar de kant gehaald

Bij De Bruyne valt vooral op dat Van Bommel hem in de voorbije twee wedstrijden telkens rond het uur naar de kant haalde. Steven Defour denkt dat daar ook fysieke belasting meespeelt. Hij wees erop dat De Bruyne tegen Italië in één helft al meer dan zes kilometer had afgelegd en vindt dat zijn minuten gemanaged moeten worden.

Vossen ziet het anders. Volgens hem zakte De Bruyne in beide wedstrijden weg tijdens de tweede helft en waren de wissels dus niet noodzakelijk bedoeld om hem te sparen.

"Van Bommel zal niet 100 procent tevreden zijn geweest", stelt Vossen. De aanwezigheid van Hans Vanaken geeft de bondscoach bovendien een ervaren alternatief op het middenveld.

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Voor Vossen is de conclusie duidelijk. "Als je dan iemand als Hans Vanaken achter de hand hebt, is er geen reden om te twijfelen om die vervanging te doen. Kevin gaat ook gewoon moeten vechten voor zijn plaats."

Dat is een opvallende vaststelling voor twee spelers die jarenlang quasi automatisch op het wedstrijdblad stonden. Onder Van Bommel lijkt reputatie alleen alvast niet voldoende om zeker te zijn van negentig minuten of zelfs een basisplaats.

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