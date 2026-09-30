KV Mechelen doet opvallend iets met oude shirts: supporters profiteren mee

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KV Mechelen doet opvallend iets met oude shirts: supporters profiteren mee
Foto: © photonews
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KV Mechelen heeft een opvallende manier gevonden om oude wedstrijdshirts opnieuw te gebruiken. Truitjes die niet langer nodig zijn, verdwijnen niet in een magazijn of bij het afval, maar worden verwerkt tot merchandise voor de supporters van Malinwa.

De club werkte daarvoor samen met This Is FC88. Van de ongebruikte shirts werden schouder- en toilettassen gemaakt. Omdat ieder exemplaar uit een ander shirt wordt vervaardigd, ziet geen enkel stuk er exact hetzelfde uit. Supporters krijgen daardoor letterlijk een uniek stukje KV Mechelen in handen.

Oude shirts krijgen tweede leven

KV Mechelen plaatst het initiatief binnen zijn beleid rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door bestaande materialen opnieuw te gebruiken, wil de club verspilling beperken en tegelijk nieuwe geel-rode merchandise aanbieden. De oplage is beperkt en de tassen zijn verkrijgbaar via de fanshop en webshop van de club, laat KVM zelf weten via zijn website.

Het project komt er op een moment waarop Malinwa sportief andere zorgen heeft. De start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League is bijzonder moeizaam verlopen. Na zeven wedstrijden staat KV Mechelen helemaal onderaan met drie punten. De ploeg kon nog geen enkele competitiewedstrijd winnen: vier keer werd verloren en drie keer gelijkgespeeld. Met vijf gemaakte en veertien geïncasseerde doelpunten is ook het doelpuntensaldo stevig negatief.

Malinwa zoekt sportieve ommekeer

De slechte resultaten zorgden de voorbije weken voor druk rond trainer Fred Vanderbiest. KV Mechelen maakte op 21 september echter duidelijk dat het vertrouwen in de coach behouden blijft. Ook de technische staf en spelersgroep kregen van het bestuur de boodschap dat ze samen het tij moeten keren.

Voor de supporters zijn het dus sportief moeilijke weken, maar naast het veld blijft de club inzetten op nieuwe projecten. De gerecycleerde merchandise is daarvan het meest recente voorbeeld.

KV Mechelen benadrukt dat het om een beperkte oplage gaat. Wie een exemplaar wil bemachtigen, zal dus snel moeten zijn. Elk stuk is door het gebruik van verschillende oude shirts bovendien anders, waardoor de club van materiaal dat anders ongebruikt zou blijven een nieuw supportersproduct heeft gemaakt.

2 reacties
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