Live. Transfernieuws 30/9
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Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig
Romelu Lukaku speelde dit seizoen nog niet veel. Tegen Italië mocht hij kort invallen, tegen Frankrijk bleef hij op de bank zitten bij de Rode Duivels. En ook bij zijn ploeg kwam hij tot nog niet al te veel speelminuten. Een probleem dat steeds groter aan het worden is? Toch maar opletten, zo lijkt het. (Lees meer)
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