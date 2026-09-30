Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club'

Redactie
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Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club'
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

'Ex-Bruggeling Krépin Diatta heeft nieuwe club'

Zoals door diverse Engelse en Italiaanse media is gemeld lijkt het er nu echt wel op dat Krépin Diatta zich aan Watford zal verbinden. Er zou een akkoord bereikt zijn over de overgang van de Senegalese international naar de Championship-club, waar hij tot het einde van het seizoen zal spelen.

De Senegalees was einde contract bij AS Monaco deze zomer en zij besloten niet langer verder te gaan met hem. Onder meer Bologna toonde ook interesse, maar het is nu dus Watford geworden. Tussen januari 2018 en januari 2021 speelde Diatta voor Club Brugge.

DONE DEAL - Vorig jaar nog bij Union SG: speler met verleden bij Club en Antwerp heeft beet

Jens Teunckens heeft een contract getekend bij Thes Sport Tessenderlo. De ervaren Belg gaat zo heel dicht bij huis aan de slag. Vorig seizoen speelde hij nog op het allerhoogste niveau bij Union SG, al was hij uiteraard niet meer eerste doelman en dus mocht hij vertrekken bij de Brusselaars. (Lees meer)

Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig

Romelu Lukaku speelde dit seizoen nog niet veel. Tegen Italië mocht hij kort invallen, tegen Frankrijk bleef hij op de bank zitten bij de Rode Duivels. En ook bij zijn ploeg kwam hij tot nog niet al te veel speelminuten. Een probleem dat steeds groter aan het worden is? Toch maar opletten, zo lijkt het. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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