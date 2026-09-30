Live. Transfernieuws 30/9: 'Ex-Bruggeling Diatta heeft nieuwe club'
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Ex-Bruggeling Krépin Diatta heeft nieuwe club'
Zoals door diverse Engelse en Italiaanse media is gemeld lijkt het er nu echt wel op dat Krépin Diatta zich aan Watford zal verbinden. Er zou een akkoord bereikt zijn over de overgang van de Senegalese international naar de Championship-club, waar hij tot het einde van het seizoen zal spelen.
De Senegalees was einde contract bij AS Monaco deze zomer en zij besloten niet langer verder te gaan met hem. Onder meer Bologna toonde ook interesse, maar het is nu dus Watford geworden. Tussen januari 2018 en januari 2021 speelde Diatta voor Club Brugge.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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