Analyse Uitspraken spreken boekdelen: werkelijk geen greintje negativiteit rond 'Van Bommel-bal' bij Rode Duivels

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Uitspraken spreken boekdelen: werkelijk geen greintje negativiteit rond 'Van Bommel-bal' bij Rode Duivels
Foto: © photonews
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Na twee interlands kan Mark van Bommel een zege en een nederlaag voorleggen. Hij kijkt zelf door de resultaten heen na twee confrontaties met twee grote voetballanden en is zeker niet de enige. Het is momenteel één en al positiviteit rond 'Van Bommel-bal'.

U mag het ook gerust het systeem Van Bommel noemen of er nog een andere term op plakken. In elk geval is er veel enthousiasme over de manier waarop hij de Rode Duivels wil laten voetballen: met veel druk naar voren en intensiteit, en aan de bal met veel verticaal voetbal en diepgang. Daar heeft ook de nederlaag tegen Frankrijk niets aan veranderd.

Het publiek had na afloop alleen maar oprecht applaus in huis voor de Belgische nationale ploeg. Ook zijn spelers zijn helemaal mee in het verhaal. "We spelen met veel intensiteit. Het is fantastisch om te zien wat hoe de jongens vooraan zich geven bij het druk zetten. Aan de bal vinden we ook de oplossingen. We zijn nu een week met deze coach bezig. Het ziet er al heel goed uit", is Brandon Mechele optimistisch.

De duidelijkheid die Van Bommel wil is er

De impact van 'Van Bommel-bal' is op de ene linie al groter dan op de andere. Mechele voelt er zich alleszins prima bij. "Neen, ik denk niet dat het voor mij veel verandert. Het is duidelijk wat hij wil.” Op die duidelijkheid hamert Van Bommel al sinds zijn aanstelling. Het kan hem alleen maar gelukkig prijzen dat hij die boodschap heeft kunnen overbrengen op zijn spelers.

Youri Tielemans heeft op zijn beurt ook geen enkel probleem met de veeleisende speelstijl van Van Bommel. "Dat vraagt veel energie, maar dat is voetbal. Dat maakt er deel van uit. Het is mooi dat we positief voetbal brengen en zo veel mogelijk vooruit proberen te gaan", is de aanvoerder vol lof voor de ingeslagen weg.

Resultaat toch van belang tegen Turkije

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Na de overwinning in Rome was de hoerastemming logisch, maar het is opvallend hoe er ook na het verlies tegen Frankrijk geen greintje negativiteit geslopen is in de perceptie rond de aanpak van de bondscoach. Technische staf, spelers en publiek lijken klaar voor een tijdperk waarin het vooral weer heel leuk moet zijn om de Rode Duivels te volgen. Al zullen er ook momenten komen waarbij de resultaten toch iets zwaarder doorwegen, zoals komende vrijdag tegen Turkije.

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