Meningen over Mechelen lopen heel zwaar uiteen: "Dan wordt het heel moeilijk"

De degradatiestrijd zou wel eens heel erg boeiend kunnen worden dit seizoen. Zo is er het gezegde dat ploegen die op een bepaald moment in de problemen komen daar maar moeilijk nog weg komen en dat de stand na vijf speeldagen veel zegt over hoe het seizoen zal eindigen.

We deden dan ook een uitgebreide analyse over welke teams dit seizoen in de problemen kunnen komen en mogelijk zouden kunnen degraderen. Daarbij lopen OH Leuven, La Louvière, KV Kortrijk, Cercle Brugge en KV Mechelen momenteel in de kijker.

Dat laatste team moet zich volgens verschillende analisten niet al te veel zorgen maken, al zal het toch niet makkelijk worden. Dat er gekozen is om verder te gaan met Fred Vanderbiest zou wel voor de nodige rust kunnen zorgen.

KV Mechelen heeft te veel kwaliteit om te degraderen

Gilles Mbiye-Beya was zeer duidelijk in Een-Tweetje: "KV Mechelen zal niet degraderen. Er zijn drie kernen die zeker zwakker zijn dan die van KV Mechelen, zodat ze niet in de problemen zullen komen. Kortrijk heeft een moeilijk programma gehad, maar La Louvière is met afstand de zwakste ploeg in de Jupiler Pro League momenteel."

Filip Joos bond de kat de bel aan in 90 Minutes: "Het voordeel van Fred Vanderbiest is dat er op dit moment bij KV Mechelen weinig internationals zouden zitten. Er is veel kwaliteit weg bij Mechelen. Er is een neerwaartse spiraal. Ik zeg niet dat het aan Fred Vanderbiest ligt, maar dat baart wel zorgen als je er naar kijkt. Er is voetbalintelligentie verdwenen met Schoofs vorig jaar en nu Mrabti. Ik denk dat ze met hen zes punten meer hebben."

Analisten maken zich geen zorgen over KV Mechelen

"Ik denk niet dat ze zich zorgen moeten maken, maar het moet wel snel draaien", pikte Sam Kerkhofs snel in. En ook Hendrik Van Crombrugge liet zich uit over de zaak: "Ik heb niet het gevoel dat ze het bij KV Mechelen hebben opgegeven met de coach. Ik vond niet dat ze een dode of platte indruk gaven."





Carl Hoefkens had dan weer lof voor de coach in de HLN Voetbalpodcast: "Ik vind dat Fred Vanderbiest tot hiertoe, zelfs dit seizoen, fantastisch werk levert bij KV Mechelen. Ik denk dat hij vorig jaar het maximum én meer uit zijn spelersgroep heeft gehaald."

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"Zonder de play-offs was het seizoen het beste jaar sinds héél lang geweest voor Mechelen. Om nu te zeggen na enkele wedstrijden en drie maanden om hem aan de kant te schuiven? Dat is voorbarig. Er zijn veel spelers vertrokken en veel anderen gekomen. Hij gaat ermee aan de slag."

KV Mechelen zal toch moeten opletten

"Je moet vertrouwen hebben in je coach om eruit te komen. Hij is de ideale man daarvoor. Er zit passie en beleving in, bij Fred en bij de spelers. Daar gaat het ook niet aan liggen. Ze moeten er als team allemaal samen voor gaan en dat kan een bouwsteen zijn om de volgende stap te zetten."

En wat denkt Hein Vanhaezebrouck ervan in Het Nieuwsblad? "De verdediging vind ik nog steeds zéér kwetsbaar. Praet is erbij gekomen in het middenveld, maar misschien heeft hij zich miskeken. Hij moet nu vooral achter de bal lopen, terwijl Praet een voetballer is. Het thuispubliek zal zijn rol moeten spelen en zich niet tegen de ploeg keren. Anders wordt het héél moeilijk."