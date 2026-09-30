Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Probleem voor Lukaku bij land én club? Degryse en Defour prikken stevig
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku speelde dit seizoen nog niet veel. Tegen Italië mocht hij kort invallen, tegen Frankrijk bleef hij op de bank zitten bij de Rode Duivels. En ook bij zijn ploeg kwam hij tot nog niet al te veel speelminuten. Een probleem dat steeds groter aan het worden is? Toch maar opletten, zo lijkt het.

Romelu Lukaku beleeft voorlopig geen eenvoudige start bij Fenerbahçe. De Rode Duivel maakte deze zomer de overstap van Napoli naar Turkije, maar wacht na acht officiële wedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. 

De 33-jarige spits tekende een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een extra jaar. Dat hij na acht optredens nog niet wist te scoren, zorgt ondertussen voor vragen over zijn rendement. De acht wedstrijden en zijn doelpuntloze start worden ook bevestigd door verschillende statistiekendatabases.

Problemen bij club én land?

Volgens het Turkse Fanatik heeft Fenerbahçe daarom al een mogelijke piste voor januari aangeduid. Als Lukaku zijn niveau de komende maanden niet weet op te krikken, zou de club een poging willen ondernemen voor Folarin Balogun. De 25-jarige Amerikaanse international staat momenteel onder contract bij AS Monaco.

Problemen dus voor Big Rom als het gaat over speelkansen krijgen. En ook bij de Rode Duivels gaat het voorlopig niet goed met Lukaku. Diverse analisten maken zich zorgen om zijn statuut. Het valt sommigen zelfs op dat er over hem weinig gepraat wordt.

Probleem voor Lukaku en/of basisplaats tegen Turkije?

"Amper tien minuten tegen Italië, zelfs niet ingevallen tegen Frankrijk. Het voetbal dat Van Bommel wil spelen, vergt zeer veel energie", merkte Marc Degryse onder meer op in Het Laatste Nieuws. "De Ketelaere speelde tegen Frankrijk zeker niet zijn beste match, maar hij werkte wel hard en was belangrijk in het druk zetten."

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"Kan Lukaku die rol op dit moment fysiek aan? Hij moet dringend meer minuten beginnen maken bij Fenerbahçe, want anders zit hij echt met een probleem." Volgens Steven Defour in FC Limburg zal Lukaku wel eens mogen starten tegen Turkije vrijdag. 

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