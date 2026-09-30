Radja Nainggolan staat voor beslissend moment: toekomst bij Patro niet langer zeker

De toekomst van Radja Nainggolan bij Patro Eisden is plots een stuk onzekerder geworden. De voormalige Rode Duivel zit vandaag samen met de clubleiding en trainer Stijn Stijnen. Dat gesprek moet duidelijk maken hoe het nu verder moet na zijn disciplinaire schorsing.

Nainggolan werd twee weken uit de selectie gehouden nadat hij bepaalde afspraken binnen de club niet had nageleefd. Aanvankelijk leek de zaak daarmee afgehandeld, maar intussen blijkt dat er meer speelt. Stijnen is namelijk ook niet tevreden over de fysieke toestand van zijn ervaren middenvelder.

Volgens TV Limburg moet het gesprek van vandaag uitwijzen of beide partijen nog samen verder kunnen. Nainggolan zelf zou het bovendien niet eens zijn met de kritiek op zijn prestaties. "Hij is het ook niet eens dat hij minder presteert, dus dat zijn leuke discussies die ik met hem voer. Ik kan daar eerlijk over oordelen, en het moet beter", aldus Stijnen.

Stijnen wil Nainggolan opnieuw op de rails krijgen

Een definitieve breuk lijkt voor de Patro-coach niet het uitgangspunt te zijn. Stijnen maakt duidelijk dat de club nog altijd hoopt om de samenwerking opnieuw in de juiste richting te krijgen.

"Hoe krijgen we het verhaal met Radja in Patro dit jaar naar een positieve kant? Dat is de intentie. Maar dat zal ook van hem afhangen", legt Stijnen uit.

Daarmee ligt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid volgens de trainer bij Nainggolan zelf. De middenvelder zal zich opnieuw moeten schikken naar de afspraken die binnen de club gelden.





Duidelijke waarschuwing van Stijnen

Stijnen laat er weinig twijfel over bestaan dat Patro niet zomaar verdergaat alsof er niets gebeurd is. "Hij zal moeten schikken naar wat wij zeggen, en als hij dat niet doet breien wij gewoon een vervolg aan de voorbije twee weken."

Het gesprek van woensdag wordt daardoor een belangrijk moment voor beide partijen. Nainggolan ligt nog onder contract bij Patro Eisden, maar zal de clubleiding en technische staf moeten overtuigen dat een nieuwe start mogelijk is. Zolang er geen uitkomst van het onderhoud bekend is, blijft zijn sportieve toekomst in Maasmechelen onzeker.