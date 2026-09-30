Sam Kerkhofs onder de indruk van jonge Genkenaar: “Echt wow!”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Sam Kerkhofs onder de indruk van jonge Genkenaar: “Echt wow!”
Foto: © photonews
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Wat goed is, komt snel. Dat zou ook wel eens kunnen gezegd worden over Elie Mbavu. De jongeling van KRC Genk heeft toch al wat adelbrieven voor te leggen en zou op termijn wel eens een van de volgende pionnen kunnen worden voor Jess Thorup en de Limburgers.

Het was Sam Kerkhofs die in 90 Minutes sprak over de jongeling: “Als we bezig zijn met bloemetjes werpen: we verloren met Sporting Hasselt van Jong Genk. Daar zit een 16-jarige centrale verdediger, Elie Mbavu.”

“Die was echt wow. Dat is echt indrukwekkend. Als we daar nog twee jaar goed mee werken … het was echt indrukwekkend wat hij al liet zien”, aldus Kerkhofs. En ook de andere analisten en kenners zijn onder de indruk van de jonge centrale verdediger.

Sam Kerkhofs is danig onder de indruk van Elie Mbavu van Jong KRC Genk

Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen een marktwaarde van 1,5 miljoen euro. De 16-jarige Brusselaar ligt nog onder contract tot juni 2028 in de CEGEKA-Arena en deze zomer werd hij al (kortstondig) bij de A-kern gehaald.

Voorlopig is Mbavu een speler voor jong Genk. Hij speelde nog niet voor KRC Genk, maar verzamelde wel al 450 minuten centraal achteraan in de defensie. Daarbij was hij zelfs al een keertje op piepjonge leeftijd kapitein voor Jong Genk.

Jonge centrale verdediger een man voor de toekomst van Genk en België?

Het toont wel aan dat ze in hem geloven bij de Limburgers. Hij speelt al sinds 2021 bij KRC Genk en doorliep er al verschillende jeugdlichtingen. Daarvoor kwam hij uit voor FC Saint-Josse (2019-2020) en Sporting Bruxelles (2020-2021), waardoor duidelijk is dat hij een echte Brusselaar is.

Het is natuurlijk nog lang en er kunnen nog veel dingen gebeuren de komende jaren, maar het is nu al duidelijk dat de jonge Elie Mbavu een man voor de toekomst is of minstens kan zijn. We zullen zijn ontwikkelingen dan ook graag en op de voet volgen.

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