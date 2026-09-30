Thibaut Courtois is niet langer de enige Belgische doelman die naam maakt in Spanje

Romain Matthys is bezig aan een uitstekend seizoen in Spanje. De Belgische doelman is bij CD Castellón uitgegroeid tot een van de absolute sterkhouders en krijgt nu ook uitgebreid lof in de Spaanse pers. Diario AS noemt hem zelfs een van de grote zekerheden van de leider in de Segunda División.

Castellón verzamelde negentien punten uit de eerste zeven competitiewedstrijden. Matthys stond telkens tussen de palen en moest in die periode amper twee keer een tegendoelpunt slikken. Vijf wedstrijden sloot hij af met een clean sheet. Nog indrukwekkender is zijn reddingspercentage: van de zeventien schoten op doel stopte hij er vijftien, goed voor 88,2 procent.

Van onbekende Belg tot vaste waarde

Toen Matthys in de zomer van 2025 van MVV Maastricht naar Spanje verhuisde, was hij bij het grote Spaanse publiek nauwelijks bekend. Toch had de Luikenaar in Nederland al 146 wedstrijden achter zijn naam staan. In het seizoen 2022/23 werd hij bovendien verkozen tot beste doelman van de Nederlandse tweede klasse.

Zijn eerste maanden bij Castellón verliepen niet zonder problemen. Matthys begon als bankzitter en miste door een heupblessure ook enkele wedstrijden. Daarna kreeg hij zijn kans en gaf hij zijn basisplaats niet meer af.

Vorig seizoen kwam hij tot veertig competitiewedstrijden en twaalf clean sheets. In februari vestigde hij bovendien een clubrecord in het profvoetbal door 570 minuten op rij geen tegendoelpunt te slikken.

Strafschop gestopt tegen Leganés

Ook dit seizoen blijft Matthys beslissend. Dat bewees hij nog eens op bezoek bij Leganés. Castellón stond met tien man nadat Jérémy Mellot rood had gekregen en de thuisploeg kreeg een strafschop. Matthys stopte de poging van Álex Millán en hielp zijn ploeg zo aan een 0-2-overwinning.





De Belg vertelde achteraf dat hij tijdens de week specifiek op strafschoppen had gewerkt en uiteindelijk op zijn instinct vertrouwde. De concurrentie van de Kosovaarse international Amir Saipi heeft zijn positie voorlopig niet bedreigd.

Waar Matthys iets meer dan een jaar geleden nog als relatief onbekende gok naar Spanje trok, is hij ondertussen een belangrijke pion bij een Castellón dat uitstekend aan het seizoen is begonnen.