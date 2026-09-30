UPDATE: Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

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De uitstekende start van Portugal in de Nations League wordt plots overschaduwd door onrust rond Cristiano Ronaldo. Bondsvoorzitter Pedro Proença is speciaal naar Scandinavië afgereisd en zat woensdagochtend samen met Ronaldo en bondscoach Jorge Jesus. De aanleiding is de opvallende situatie die ontstond na de overwinning tegen Noorwegen.





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