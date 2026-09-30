Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners

Er zal komend weekend in Mechelen een toch wel bijzonder evenement georganiseerd worden. KV Mechelen speelt immers een galamatch ten voordele van gewonde Oekraïense oorlogsstrijders. Met nu al de garantie op een opvallende aanwezige.

Nog geen competitievoetbal komend weekend en daar maakt KV Mechelen gebruik van om het jaarlijkse fanweekend te organiseren. Voor Malinwa is het ook een gelegenheid om de sportieve zorgen wat naar de achtergrond te duwen. Na een 3 op 18 besliste sportief directeur Tom Caluwé om het vertrouwen in coach Fred Vanderbiest te behouden.

In zo’n weekend kunnen technische staf, spelers en fans weer nader tot elkaar komen, voor zover dat nodig moest zijn. Daar wordt ook een vriendschappelijke wedstrijd op zaterdag aan gekoppeld. We lezen op de officiële site van KVM dat de wedstrijd georganiseerd wordt door Foundation Mechelen, in samenwerking met de stad Mechelen, dat sinds 2024 een partnerschap heeft met de Oekraïense stad Lviv.

Karpaty leunt dicht aan bij Oekraïense top

Dat resulteert zaterdag dus in de affiche KV Mechelen FC Karpaty Lviv Achter de Kazerne. Ondanks de oorlog wordt er opnieuw competitievoetbal gespeeld in Oekraïne. U kunt zich wel inbeelden dat dit met onvoorstelbare taferelen gepaard moet gaan. Met dit in het achterhoofd wordt het beleven van sportief moeilijkere tijden wel heel erg relatief.

Karpaty doet het sportief dan weer best goed: het staat na zeven speeldagen derde in de Oekraïense eerste klasse. De ploeg uit Lviv heeft bijvoorbeeld één punt meer dan het bekende Dinamo Kiev en slechts vier punten minder dan co-leider Shakhtar Donetsk. Op de sociale media van KV Mechelen werden supporters ook door clublegende Piet den Boer opgeroepen om komende zaterdag zeker naar het stadion af te zakken.

Den Boer was al in Oekraïne

"Deze mensen leven in oorlog. Ik ben er zelf geweest, het is verschrikkelijk", toont de matchwinnaar uit de Europacup II-finale van 1988 veel empathie voor het Oekraïense leed. "Alle opbrengsten voor deze wedstrijden gaan naar een tehuis voor militairen die terugkomen uit Rusland en die zwaar (psychisch) mishandeld zijn."





Gelukkig kan deze ellende voor één dag plaatsmaken voor een voetbalfeest. "Na de wedstrijd is er ook een afterparty, met onder andere een goede DJ en bekende BV Ruben Van Gucht", licht Den Boer toe. Het hoeft zaterdag zeker niet vroeg te eindigen. De aftrap van de wedstrijd is om 17 uur.

Speler met CL-verleden de verbindende link

De wedstrijd van komend weekend is overigens niet de eerste link tussen KV Mechelen en Karpaty Lviv. Marian Shved speelde bijvoorbeeld al voor beide clubs. De Oekraïner speelde 57 officiële wedstrijden voor Malinwa tussen 2020 en 2022. In de zomer van 2022 betaalde Shakhtar Donetsk 1 miljoen euro om hem terug te halen naar Oekraïne.

Shved is ook nu nog actief bij de ploeg die dit seizoen Champions League speelt. De verwachting is dat de Oekraïense gemeenschap uit alle hoeken van ons land zaterdag zal afzakken naar Mechelen. Op zondag, de familiedag, zijn er dan weer meer activiteiten waar de KV Mechelen-supporter mee vertrouwd is, zoals een spelerslunch, ploegvoorstelling en signeersessie.