Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino
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Opnieuw heeft een Europees land het vertrouwen in Gianni Infantino opgezegd. U zal misschien denken: 'what else is new'? Infantino is niet populair in Europa, maar dit nieuws zal toch wel heel erg pijn doen.

De SFV, de Zwitserse voetbalbond, ziet niet langer een toekomst met Infantino aan het hoofd van de FIFA. In een verklaring op de officiële site staat dat de centrale raad van het SFV besloten heeft om de steun voor de kandidatuur van Infantino voor een nieuwe ambtstermijn in te trekken. Die steun had de Zwitserse federatie hem wel toegezegd in juni 2026.

De SFV haalt logischerwijs de zaak-Balogun en de FIFA Forward Entreprise aan als redenen voor de terugtrekking van de steun voor Infantino. "De Zwitserse Voetbalbond verwacht dat de leiding van FIFA zich aan de hoogste normen van transparantie, verantwoording en institutionele verantwoordelijkheid houdt", benadrukt Peter Knäbel, voorzitter van de Zwitserse bond.

Infantino kan Zwitserse bond onvoldoende overtuigen

Knäbel erkent wel dat de stappen die de FIFA heeft aangekondigd in de brief van 21 september kunnen bijdragen aan verbeteringen. "Tegelijkertijd blijven belangrijke vragen over verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen onbeantwoord. Aangezien deze niet overtuigend zijn verduidelijkt, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor verdere steun voor de kandidatuur van Gianni Infantino."

Dit betekent veel meer dan zomaar een extra land dat het niet ziet zitten om met Infantino als FIFA-voorzitter verder te gaan. Infantino is immers zelf … een Zwitser. De 56-jarige man kan voortaan dus niet meer rekenen op steun uit zijn eigen land: dat is op zijn zachtst gezegd gezichtsverlies. Onder normale omstandigheden zou zijn thuisland het eerste land moeten zijn dat hem zou moeten ondersteunen.

Infantino nog altijd enige kandidaat


Dat dit niet langer het geval is, zal voor hem gevoelsmatig wel een pijnlijke zaak zijn. Mathematisch maakt het voor zijn herverkiezing echter geen wereld van verschil uit. Hij is nog altijd de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. Tot 18 november kunnen er wel nog kandidaturen ingediend worden.

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