Analyse 🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije
Foto: © Photonews
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Sclessin is uitverkocht voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Turkije. Het wordt de twaalfde keer dat beide landen tegen elkaar zullen spelen. En toch hebben de eerste elf wedstrijden tussen beide landen ook al heel wat indruk gemaakt op de Belgen. De supporters zullen zich nog wel een aantal zaken herinneren.

De Rode Duivels hebben drie op zes in hun groep in de Nations League, Turkije volgt met 0 op 6 en is dus eigenlijk verplicht om te winnen tegen de Belgen om nog echt kans te maken op de kwartfinales in de Nations League.

Maar de laatste keer dat de Turken moesten winnen tegen de Belgen? Dat was op het EK 2000 in ons eigen land. De Rode Duivels hadden toen genoeg aan een punt om samen met Italië naar de volgende ronde te gaan op het Europees kampioenschap.

Het trauma van het EK 2000

De Belgen hadden gewonnen van Zweden en verloren van Italië, maar de Turken hadden gelijkgespeeld tegen Zweden en ook niet kunnen winnen van Italië. Daardoor lag de druk bij hen, maar dankzij twee goals van Sukur liepen de Belgen alsnog in het mes.

Het EK was nochtans goed begonnen voor de Rode Duivels. Er werd na een matige partij met 2-1 gewonnen van de Zweden. Filip De Wilde flaterde bij het tegendoelpunt - hij verslikte zich in een simpele terugspeelbal - maar was belangrijk gebleken met enkele sterke parades.

De rol van Filip De Wilde op het EK 2000

De tweede wedstrijd, tegen Italië, werd kansloos met 2-0 verloren. Een gelijkspel in de derde wedstrijd tegen Turkije zou volstaan voor een plaats in de volgende ronde, wat zeker niet onoverkomelijk leek voor de troepen van Waseige.

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Maar het werd een zwarte avond voor België, vooral dan nog voor Filip De Wilde. Dat hij in die wedstrijd meerdere keren Turkije van een doelpunt hield, weet bijna niemand. Dat België verzuimde om de kansen af te maken evenmin.

Filip De Wilde die een luchtduel tegen Hakan Sükür verliest, dat staat in de geheugens gegrift. "Ik had die bal nooit mogen laten stuiten", vertelde de onfortuinlijke ex-doelman hierover een paar jaar geleden al aan La Dernière Heure. 

In de slotfase werd het zo mogelijk nog erger voor De Wilde. Bij een tussenkomst aan de zijlijn komt De Wilde hopeloos te laat. Gevolg: hij torpedeert de aanstormende Arif en mag vroegtijdig gaan douchen. De kelk voor de Rode Duivels en vooral Filip De Wilde moest tot op de bodem leeg. Feest voor de vele Turkse fans in het Koning Boudewijnstadion na de 0-2 eindstand. Voor België volgde een trieste aftocht.

Gelukkig ook nog positieve herinneringen aan Turkije

Deflandre moest zo zelfs nog een paar minuten de honneurs waarnemen in doel, want de wissels waren op. "Na de wedstrijd kon ik maar niet slapen. We hebben nog een paar pintjes gedronken met enkele ploegmaats. Zelfs whisky hielp niet. Ik wilde het dat tornooi, net als altijd, té goed doen. Als er te veel ogen op mij gericht waren, faalde ik", aldus De Wilde.

Een trieste dag voor het Belgisch voetbal. Gelukkig zijn er ook nog andere herinneringen. Zo ook in aanloop naar het WK 1998 bijvoorbeeld, waar Turkije onze grote concurrent was met oog op de tweede plaats in de groep.

We wonnen in eigen huis met 2-1 en ook in Istanbul gingen we (verrassend) met 1-3 winnen. Een hattrick van Luis Oliveira zette ons op weg naar het kielzog van Nederland en de uiteindelijke barrages om alsnog het WK 1998 te halen.

Als we de cijfers bij elkaar optellen, dan komen we in de eerste elf interlands uit op drie zeges voor België, drie zeges voor Turkije en vijf gelijke spelen. De Belgen scoorden achttien keer, de Turken zeventien keer. Tijd om de statistieken iets minder spannend te maken?

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