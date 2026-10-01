Analyse Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt
Foto: © photonews
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Jorne Spileers kon deze zomer naar verschillende ploegen in het buitenland, maar hij was een van de spelers die niet mocht vertrekken bij Club Brugge. Dat had ook te maken met de blessure van Joel Ordonez onder meer, maar ook met de toekomstvisie van blauw-zwart. Een goede of een slechte keuze?

Christos Tzolis en Aleksandar Stankovic leverden heel wat geld op voor Club Brugge, maar een aantal andere spelers mochten niet vertrekken. Daarbij onder meer Nicolo Tresoldi - voor hem wilde men zelfs 35 miljoen euro betalen.

Maar ook Romeo Vermant en Jorne Spileers mochten niet vertrekken. Nochtans speelden die tot dusver heel wat minder en lijken ze in de pikorde ook niet echt aanspraak te kunnen maken op een basisplaats. Bart Verhaeghe wil hen wel geen invallers noemen.

Jorne Spileers op zoek naar speelminuten

"Neen, die twee zijn geen invallers. Die gaan spelen, en veel. Met ­Spileers hebben we heel duidelijk gesproken. Er was veel interesse, maar we rekenen op hem. Hij is groot, snel, technisch bedreven en kan een man dekken."

"Brandon Mechele brak toch ook pas later door? Misschien gaat Spileers wel dezelfde weg op. ­Ordonez is nog geblesseerd. ­Coulibaly is een groot talent, PSG was misnoegd dat we hem binnenhaalden. Hij maakt indruk op training. Wout Verlinden is er ook nog. We hebben centraal achteraan volk klaarstaan", aldus Bart Verhaeghe in Het Belang van Limburg een paar weken geleden.

Bart Verhaeghe wilde Spileers niet laten vertrekken

De boodschap was en is duidelijk: Spileers heeft een rol te spelen bij Club Brugge en zou de komende jaren nog compleet kunnen gaan doorbreken. Op die manier zou hij dan ook veel meer miljoenen kunnen opleveren, als het alsnog tot een transfer komt.

Deze zomer wilden verschillende teams hem in huis halen. Onder de geïnteresseerde teams klonken onder meer de namen van Elversberg, Frankfurt en Borussia Mönchengladbach luidop, maar Verhaeghe ging er dus niet op in.

De Cuyper Maxime - Onyedika Raphael - Vanaken Hans - Spileers Jorne
© photonews

Ook onder meer Sunderland roerde zich, maar tot een deal kwam het niet. En dus moet Spileers voor speeltijd gaan zorgen bij zijn eigen Club (Brugge). De concurrentie is nochtans groot centraal achteraan bij blauw-zwart.

Joel Ordoñez keerde weliswaar terug van het WK met een breuk in het middenvoetsbeentje en ondertussen ging de 20-voudig Ecuadoriaans international onder het mes. Die operatie bleek noodzakelijk om de blessure volledig te verhelpen. Enige bijwerking: drie maanden extra revalidatie.

Joel Ordoñez zal pas in 2027 zijn terugkeer kunnen maken

De medische staf van blauw-zwart schat de terugkeer van Ordoñez op eind december. In het Nederlands: de 22-jarige verdediger is pas in 2027 - na een winterse voorbereiding - opnieuw inzetbaar voor wedstrijden. 

Op dit moment is de verlengde afwezigheid van Ordoñez geen al te groot probleem voor Club Brugge. Brandon Mechele en nieuwkomer Lee Han-beom doen het uitstekend in het hart van de blauw-zwarte defensie. En zo krijgt Spileers nog niet al te veel kansen.

De speler ligt nog onder contract tot juni 2028. Dit seizoen zit hij aan amper 166 speelminuten, waarvan 90 in de Supercup toen er van Lee nog geen sprake was. Als ook Ordonez nog eens terugkomt, dan ziet het er voor Spileers steeds minder goed uit.

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