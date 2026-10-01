Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

RSC Anderlecht is opnieuw onderwerp van politieke discussie in Brussel. Deze keer draait het niet om sportieve prestaties, maar om de tijdelijke fanshop van paars-wit vlak bij de Grote Markt. Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die ook in de raad van bestuur van Anderlecht zetelt, krijgt vanuit de oppositie kritiek op zijn rol bij de verhuur van het stadspand.

Volgens Le Soir vindt Ecolo-gemeenteraadslid Benoît Hellings dat Close zich had moeten terugtrekken toen het Brusselse schepencollege op 27 augustus over de verhuur besliste. Close was tijdens die vergadering aanwezig. Hellings verwijst daarbij naar de deontologische code van de stad, die bepaalt dat mandatarissen hun invloed niet mogen gebruiken voor een organisatie waarbij ze betrokken zijn.

Kabinet van Close reageert

Close betwist dat hij zich met het dossier heeft beziggehouden. Zijn woordvoerder vertelde volgens BRUZZ dat de verhuur onder de bevoegdheid valt van schepen van Huisvesting en Toerisme Nawal Ben Hamou. De Grondregie, die het vastgoed van de Stad Brussel beheert, treedt op als verhuurder.

Volgens het kabinet van Close gaat het bovendien om een normale commerciële overeenkomst. Anderlecht betaalt maandelijks 6.147 euro voor het gebruik van de ruimte en neemt de technische werkzaamheden aan het historische pand zelf voor zijn rekening.

Het is niet de eerste keer dat Hellings vragen stelt bij de combinatie van de functies van Close. Eerder deed hij dat ook in het dossier rond de Brusselse casinoconcessie en Napoleon Games, een belangrijke sponsor van Anderlecht. Close heeft een verband tussen beide functies steeds ontkend.

Fanshop blijft tot eind december

De fanshop zelf opende op 18 september. Anderlecht gebruikte hetzelfde pand, in de Guldenhoofdstraat aan de Grote Markt, eind 2025 al voor een tijdelijke winkel tijdens Winterpret. Ditmaal blijft paars-wit er tot en met 31 december.





Supporters kunnen er onder meer de shirts van dit seizoen en andere clubartikelen kopen. De discussie verandert voorlopig niets aan de opening van de winkel, maar zorgt wel voor nieuwe politieke vragen rond de dubbele rol van Close.