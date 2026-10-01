Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht is opnieuw onderwerp van politieke discussie in Brussel. Deze keer draait het niet om sportieve prestaties, maar om de tijdelijke fanshop van paars-wit vlak bij de Grote Markt. Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die ook in de raad van bestuur van Anderlecht zetelt, krijgt vanuit de oppositie kritiek op zijn rol bij de verhuur van het stadspand.

Volgens Le Soir vindt Ecolo-gemeenteraadslid Benoît Hellings dat Close zich had moeten terugtrekken toen het Brusselse schepencollege op 27 augustus over de verhuur besliste. Close was tijdens die vergadering aanwezig. Hellings verwijst daarbij naar de deontologische code van de stad, die bepaalt dat mandatarissen hun invloed niet mogen gebruiken voor een organisatie waarbij ze betrokken zijn.

Kabinet van Close reageert

Close betwist dat hij zich met het dossier heeft beziggehouden. Zijn woordvoerder vertelde volgens BRUZZ dat de verhuur onder de bevoegdheid valt van schepen van Huisvesting en Toerisme Nawal Ben Hamou. De Grondregie, die het vastgoed van de Stad Brussel beheert, treedt op als verhuurder.

Volgens het kabinet van Close gaat het bovendien om een normale commerciële overeenkomst. Anderlecht betaalt maandelijks 6.147 euro voor het gebruik van de ruimte en neemt de technische werkzaamheden aan het historische pand zelf voor zijn rekening.

Het is niet de eerste keer dat Hellings vragen stelt bij de combinatie van de functies van Close. Eerder deed hij dat ook in het dossier rond de Brusselse casinoconcessie en Napoleon Games, een belangrijke sponsor van Anderlecht. Close heeft een verband tussen beide functies steeds ontkend.

Fanshop blijft tot eind december

De fanshop zelf opende op 18 september. Anderlecht gebruikte hetzelfde pand, in de Guldenhoofdstraat aan de Grote Markt, eind 2025 al voor een tijdelijke winkel tijdens Winterpret. Ditmaal blijft paars-wit er tot en met 31 december.

Supporters kunnen er onder meer de shirts van dit seizoen en andere clubartikelen kopen. De discussie verandert voorlopig niets aan de opening van de winkel, maar zorgt wel voor nieuwe politieke vragen rond de dubbele rol van Close.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Reims

Meer nieuws

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe stunt bij PSG

12:15
Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

Wie is de nieuwe coach bij RSC Anderlecht?

11:00
Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

Frank Boeckx met kritiek en knipoog naar Anderlecht: “Toen toch eens op het bureau …”

07:30
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
1
DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

DONE DEAL: Standard haalt stevig uit met jeugdproduct RSC Anderlecht

12:30
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

12:00
1
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

11:40
Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

Stijn Stijnen heeft de knoop doorgehakt over zijn toekomst

11:20
9
Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél

10:30
Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse

10:00
1
🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht De derde helft

🎥 René van der Gijp & co rekenen af met Ruben van Gucht

09:30
Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

Yves Leterme is formeel en hoopt op zware straffen voor Manchester City

09:00
35
Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans

08:00
2
Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter Interview

Emotioneel moment komt eraan voor Obelgix als bekende Rode Duivels-supporter

07:00
Coosemans geniet even meer van het papa zijn en mijmert over nieuwe bekerfinale met Anderlecht

Coosemans geniet even meer van het papa zijn en mijmert over nieuwe bekerfinale met Anderlecht

19:20
🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

🎥 Straks ook hattrick in JPL? Club Brugge wrijft zich in de handen: Tresoldi keert weldra in bloedvorm terug

23:00
Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

23:30
1
UPDATE: Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

UPDATE: Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

23:06
5
📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht

📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht

21:00
9
Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

Zoveel meer dan een nieuwe opdoffer: dit is wel héél pijnlijk voor Gianni Infantino

22:30
4
Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"

Antwerp-legende Alderweireld doet breekbare getuigenis na nood aan therapie: "Dat doet enorm veel pijn"

22:00
Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners

Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners

21:30
3
Mandela Keita spreekt klare taal over ex-Antwerp-maatje Arthur Vermeeren: "Denk dat mensen dat vergeten" Interview

Mandela Keita spreekt klare taal over ex-Antwerp-maatje Arthur Vermeeren: "Denk dat mensen dat vergeten"

20:00
1
Geen enkele keuze: Boeckx meent dat Van Bommel-aanpak wel moest geïntroduceerd worden bij Rode Duivels

Geen enkele keuze: Boeckx meent dat Van Bommel-aanpak wel moest geïntroduceerd worden bij Rode Duivels

20:30
Thibaut Courtois is niet langer de enige Belgische doelman die naam maakt in Spanje

Thibaut Courtois is niet langer de enige Belgische doelman die naam maakt in Spanje

19:00
Rode Duivels botsen op opvallend probleem onder Van Bommel: één profiel lijkt te ontbreken Analyse

Rode Duivels botsen op opvallend probleem onder Van Bommel: één profiel lijkt te ontbreken

18:40
5
Bekerwedstrijd Heist-Antwerp zorgt nu al voor kopzorgen buiten het veld

Bekerwedstrijd Heist-Antwerp zorgt nu al voor kopzorgen buiten het veld

18:00
1
Anderlecht, Union en Gent kennen hem al: deze ref fluit België-Turkije

Anderlecht, Union en Gent kennen hem al: deze ref fluit België-Turkije

18:20
Antwerp haalt wereldwijd sportmerk naar de Bosuil: ook Rode Duivel is al uithangbord

Antwerp haalt wereldwijd sportmerk naar de Bosuil: ook Rode Duivel is al uithangbord

17:00
Mandela Keita haalt anekdote over Van Bommel boven: "Dat was voor mij een grote domper" Interview

Mandela Keita haalt anekdote over Van Bommel boven: "Dat was voor mij een grote domper"

16:30
Club Brugge-aanwinst kwam niet alleen naar België: broer verhuist mee en scoort zelf twee keer

Club Brugge-aanwinst kwam niet alleen naar België: broer verhuist mee en scoort zelf twee keer

15:30
Anderlecht gebruikte al meer dan 100 spelers: Club Brugge en Genk het lichtende voorbeeld

Anderlecht gebruikte al meer dan 100 spelers: Club Brugge en Genk het lichtende voorbeeld

14:00
2
Jelle Vossen scherp voor De Bruyne en Lukaku: "Dat krediet hebben ze niet meer"

Jelle Vossen scherp voor De Bruyne en Lukaku: "Dat krediet hebben ze niet meer"

16:00
1
Geweldige opsteker voor Vitor Bruno

Geweldige opsteker voor Vitor Bruno

30/09
1
KV Mechelen doet opvallend iets met oude shirts: supporters profiteren mee

KV Mechelen doet opvallend iets met oude shirts: supporters profiteren mee

14:30
Bekendste supporter van de Rode Duivels trekt duidelijke grens na België-Frankrijk

Bekendste supporter van de Rode Duivels trekt duidelijke grens na België-Frankrijk

15:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem" André Coenen André Coenen over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Jon Kaller Jon Kaller over Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Zelfs Ruben Van Gucht komt af: KV Mechelen organiseert bijzonder evenement voor mishandelde Oekraïners wilmabar123 wilmabar123 over 'Manchester City naar vierde klasse?' Admiraal F Admiraal F over Bekendste supporter van de Rode Duivels trekt duidelijke grens na België-Frankrijk YoniVL YoniVL over Na negen jaar: neemt Patro Eisden afscheid van Stijn Stijnen? pief pief over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Live. Transfernieuws 1/10: STVV-youngster wekt nu al buitenlandse interesse Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved