Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Thibaut Courtois heeft meer duidelijkheid gegeven over zijn tijdelijke stap opzij bij de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid koos ervoor om tijdens deze interlandperiode niet aan te sluiten bij de nationale ploeg en benadrukt dat die beslissing vooral met zijn fysieke belasting te maken heeft. In een uitgebreid interview bij het Spaanse Onda Cero lichtte hij zijn keuze toe.

Courtois sprak voor zijn beslissing met bondscoach Mark van Bommel. “Ik heb met Van Bommel gesproken en hij begreep me. Ik heb hem mijn redenering uitgelegd. In september zijn er heel veel wedstrijden en krijg je geen rust”, aldus de doelman volgens AS bij Onda Cero.

Kritiek op de Nations League

Courtois plaatst ook vraagtekens bij de belasting die de Nations League met zich meebrengt. “Met alle respect voor de Nations League: er zitten goede wedstrijden tussen, maar ik denk dat veel trainers roteren en dat zelfs zij niet echt willen dat het een volwaardig toernooi wordt.”

Tegelijk beseft hij dat oefeninterlands evenmin ideaal zijn. “Ik begrijp dat sommige oefenwedstrijden slecht zijn en niemand daar zin in heeft. Maar als je die niet meer hebt, wanneer kan een bondscoach dan nog iets uitproberen? Nu moet je winnen, want als je verliest, kun je degraderen.”

De afspraak met Van Bommel is voorlopig duidelijk. Courtois krijgt rust, maar zijn statuut bij een eventuele terugkeer ligt niet vast. “Hij zei ook dat hij mijn plaats niet kan garanderen wanneer ik terugkeer. We hebben gesproken over een terugkeer tijdens de kwalificatiewedstrijden. Als hij me voordien al nodig heeft, zullen we daarover praten.”

Real Madrid krijgt voorrang

De 34-jarige Limburger maakt er geen geheim van dat Real Madrid bij zijn afweging zwaar doorweegt. Een eerdere blessure tegen Manchester City heeft hem naar eigen zeggen nog voorzichtiger gemaakt met zijn lichaam.





“Toen ik geblesseerd raakte tegen Manchester City zat ik op mijn beste niveau van het seizoen en het deed pijn dat ik geblesseerd was. Ik let op mijn voeding, heb een persoonlijke kinesist... maar soms kan er plots iets met je lichaam gebeuren.”

Daarop volgt zijn duidelijkste uitspraak. “Ik moet voor mezelf zorgen, want Real Madrid is degene die mij betaalt. Ik speel heel graag voor de nationale ploeg, maar uiteindelijk heb ik alles aan Real Madrid te danken.”

Courtois speelt sinds 2018 voor Real Madrid. De voormalige doelman van KRC Genk, Atlético Madrid en Chelsea heeft bij de Spaanse grootmacht ondertussen een indrukwekkend palmares opgebouwd. Hij stond ook al 341 keer tussen de palen bij de club uit Madrid en kon zijn doel 130 keer schoon houden.

Deur naar Rode Duivels blijft open

Zijn huidige keuze betekent dus niet dat Courtois definitief afscheid neemt van België. Integendeel: hij houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open om opnieuw aan te sluiten zodra de omstandigheden dat toelaten.

Dat Van Bommel hem geen basisplaats wil garanderen, lijkt voor Courtois evenmin een breekpunt. De belangrijkste boodschap van de doelman is dat hij zijn lichaam dit seizoen bewuster wil managen. Real Madrid staat daarin op één, maar de Rode Duivels zijn voor hem nog geen afgesloten hoofdstuk.