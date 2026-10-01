Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal
Foto: © photonews
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Portugal is in de ban van het vertrek van Cristiano Ronaldo. De superster verliet gisteren het oefenkamp van de Portugese nationale ploeg. Komt hij nog ooit terug? Zijn rugnummer is alvast doorgeschoven.

Manuel Gonzalez

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd in het shirt van Portugal gespeeld? De 234-voudig Portugees international verliet gisteren het oefenkamp van de Portugese nationale ploeg na een ruzie met Jorge Jesus. 

Moeten we het relaas nog uit de doeken doen? Nee, maar wél opvallend: het iconische rugnummer zeven van CR7 is ondertussen al doorgeschoven. Rafael Leão zal vanavond - Portugal neemt het in de Nations League op in en tegen Denemarken - met het rugnummer zeven voetballen.

Reglement dwingt Portugal om rugnummer zeven door te schuiven

Al moeten we een kanttekening maken bij het verhaal. Het reglement van de UEFA en van de Nations League schrijft voor dat de spelers op het wedstrijdformulier de rugnummers één tot en met drieëntwintig dragen. En dus kon de Portugese voetbalbond niet anders dan het rugnummer doorschuiven.

Kevin Vanbuggenhout

Ronaldo zal 'ooit de waarheid zeggen' na vertrek uit kamp

Cristiano Ronaldo heeft op zijn sociale media bevestigd dat hij het Portugese trainingskamp verlaten heeft. De 41-jarige vedette heeft dit besloten na de persconferentie van bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond.

"Ooit zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen waarom ik de nationale ploeg, waar ik mij altijd aan toegewijd heb, heb verlaten", benadrukt Ronaldo. Ronaldo wenst zijn teamgenoten nog het beste. Die zullen het donderdagavond zonder hem moeten doen wanneer ze uit bij Denemarken spelen in het kader van de Nations League.

Kevin Vanbuggenhout

Ronaldo heeft Portugees kamp verlaten en lijkt aan te sturen op een breuk

Dan toch een escalatie. Woensdag kreeg het conflict tussen Cristiano Ronaldo en trainer Jorge Jesus volgens A Bola een nieuwe wending. Ronaldo zou het Portugese trainingskamp hebben verlaten na de persconferentie van Jorge Jesus. Jesus verklaarde tijdens zijn persmoment dat Ronaldo trainde, terwijl dat volgens de Portugese berichtgeving niet het geval was.

Op beelden is te zien hoe de sterspeler het stadion verlaat en in een zwart busje stapt. Ronaldo zou van plan geweest zijn om met zijn privéjet terug te keren naar Madrid. Dreigt een einde in mineur van zijn interlandcarrière?

De uitstekende start van Portugal in de Nations League wordt plots overschaduwd door onrust rond Cristiano Ronaldo. Bondsvoorzitter Pedro Proença is speciaal naar Scandinavië afgereisd en zat woensdagochtend samen met Ronaldo en bondscoach Jorge Jesus. De aanleiding is de opvallende situatie die ontstond na de overwinning tegen Noorwegen.

Volgens het Portugese A Bola vond het gesprek in het hotel van de nationale ploeg in Malmö plaats. De ontmoeting tussen Proença, Jesus en Ronaldo verliep naar verluidt rustig en hartelijk. Een dag eerder hadden de bondscoach en zijn aanvoerder onderling al uitgebreid met elkaar gesproken om de situatie te ontmijnen.

Ronaldo kon beslissing van Jesus moeilijk verteren

De onrust begon zondag in Oslo. Ronaldo bleef tijdens de volledige wedstrijd tegen Noorwegen op de bank. Dat was bijzonder: in een officiële wedstrijd van Portugal was hij sinds juni 2008 niet meer ongebruikt invaller geweest. Portugal won met 2-1, maar na het laatste fluitsignaal trok Ronaldo meteen richting kleedkamer. Hij bleef niet bij zijn ploegmaats om de meegereisde Portugese supporters te bedanken.

Jesus maakte na afloop duidelijk dat hij aanvankelijk van plan was om Ronaldo ongeveer een halfuur te laten spelen. "Het spel dicteerde andere dingen", verklaarde de bondscoach. Hij had naar eigen zeggen een speler met andere kwaliteiten nodig en benadrukte dat Ronaldo daardoor niet plots buiten zijn plannen valt.

Ronaldo zou zich niet hebben kunnen vinden in de manier waarop zijn speeltijd werd gemanaged. Dat is opvallend, want enkele dagen eerder hadden speler en trainer nog hetzelfde discours gehanteerd. Jesus verklaarde bij zijn eerste selectie al dat Ronaldo door zijn carrière een bijzonder statuut heeft, maar dat dat statuut geen rol zal spelen bij zijn sportieve keuzes. Ronaldo reageerde vervolgens zelf dat "statuten voor niets tellen".

Bondsvoorzitter grijpt persoonlijk in

De situatie kreeg daarna nog meer aandacht doordat Ronaldo niet meer normaal met de groep trainde. Het Portugese medium schrijft dat hij sinds zaterdag geen volledige groepstraining meer afwerkte. Hij deed specifieke arbeid in de fitness. De Portugese bond benadrukte daarbij dat er geen blessure gemeld was. Dinsdag ging Ronaldo wel mee naar het stadion in Malmö, sprak hij kort met Jesus en keerde vervolgens terug naar het hotel om daar individueel te trainen. Volgens de FPF had hij daar specifieke fitnessapparatuur nodig die in het stadion niet beschikbaar was.

Toch was de onrust groot genoeg om Pedro Proença persoonlijk te laten ingrijpen. De voorzitter van de Portugese bond schrapte zijn geplande trip naar de Portugese beloften en vloog naar Scandinavië. Renascença citeerde Record, dat sprak over spanning en ongemak binnen de selectie en zelfs over een "interne aardbeving met voorlopig onvoorspelbare gevolgen".

Gesprekken moeten rust terugbrengen

Dinsdagavond zaten Jesus en Ronaldo al samen. Volgens A Bola werden daarbij positieve stappen gezet. Woensdagochtend schoof vervolgens ook Proença aan. De laatste berichten wijzen dus eerder op een poging tot verzoening dan op een verdere escalatie.

Sportief komt de affaire bijzonder ongelegen. Portugal begon de Nations League met zes op zes en speelt donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken. Gonçalo Ramos, die tegen Noorwegen het winnende doelpunt maakte, lijkt door de voorbije dagen ondertussen goede papieren te hebben voor een nieuwe basisplaats.

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