Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

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Portugal is in de ban van het vertrek van Cristiano Ronaldo. De superster verliet gisteren het oefenkamp van de Portugese nationale ploeg. Komt hij nog ooit terug? Zijn rugnummer is alvast doorgeschoven.





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