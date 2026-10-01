De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

We zijn zeven speeldagen ver in de Jupiler Pro League en de eerste interlandbreak zorgt ervoor dat we eens kunnen kijken naar hoe iedereen er precies voorstaat. Niet enkel bovenaan in het klassement, maar evenzeer in de krochten van de onderste regionen. Welke ploegen moeten vrezen voor degradatie? Uw mening is zeer duidelijk.

Gert Verheyen becijferde ooit dat teams die na vijf speeldagen in het klassement onderaan staan daar vaak ook blijven staan. En dus ziet het er niet al te goed uit voor La Louvière (4 punten), OH Leuven (4 punten), KV Kortrijk (3 punten), Cercle Brugge (3 punten) en hekkensluiter KV Mechelen (3 punten).

Dat was dan ook de basis en kern van onze analyse en het debat rond de mogelijke degradanten dit seizoen uit de Jupiler Pro League. Zouden het de ploegen worden die momenteel onderaan staan, of zijn er toch nog andere ploegen die in gevaar kunnen komen.

KV Kortrijk en La Louvière op weg naar degradatie volgens onze lezers?

We stelden de vraag ook aan u en de resultaten van de poll waren duidelijk: het ziet er niet goed uit voor KV Kortrijk en La Louvière. KV Mechelen, Cercle Brugge en zelfs OH Leuven lijken op die manier te gaan ontsnappen.

Niet minder dan 76 procent onder u ziet Kortrijk degraderen, terwijl 62 procent het niet goed ziet aflopen voor KV Kortrijk. Daarmee gaan ze alle andere 'kandidaten' ver vooraf. Ook Lommel en Beveren krijgen nog kleine percentages van de stemmen, terwijl Westerlo nu al veilig lijkt.

© AVL

Als we dat vergelijken met wat vooraf werd gezegd in het degradatiedebat door de coaches, dan komen we toch tot een paar interessante vergelijkingspunten. La Louvière kreeg toen zes stemmen van de achttien coaches achter zich.





Beveren volgde met vijf stemmen, Kortrijk kreeg drie stemmen, Lommel eentje en drie coaches gaven geen antwoord. Merk op dat er door de coaches in de poll van HUMO op dat moment maar één ploeg werd aangeduid in plaats van twee.

Budget en marktwaarde zegt (gelukkig) niet altijd alles

Coach Edward Still was toen al duidelijk: hij was niet verrast door de cijfers: "Wij hebben één van de kleinste budgetten en vaak valt het klassement samen met de financiële ranglijst: je budget bepaalt waar je eindigt."

"Godzijdank wordt die realiteit niet altijd gevolgd. Door verstandig met ons geld om te springen, willen we beter doen dan de voorspellingen." Iets wat ondertussen ook wordt bewezen, want Beveren is veruit de ploeg met de kleinste marktwaarde en ook een klein budget en zij wonnen al een paar leuke thuiswedstrijden tegen onder meer Anderlecht.